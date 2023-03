Sainz "surpris" par la tentative des médias italiens de "déstabiliser" Ferrari

Thibaud Comparot

Samedi 18 Mars 2023 16:43

Carlos Sainz a admis sa "surprise" face aux tentatives des médias italiens de suggérer que Ferrari est une équipe dans la tourmente.

Ferrari a connu un premier week-end de F1 compliqué à Bahreïn avec l'abandon de Charles Leclerc en raison d'un problème de moteur. Sainz a dû faire face à une forte dégradation des pneus et a terminé quatrième, à 48 secondes du vainqueur de la course, Max Verstappen.

Alonso va faire d'Aston le "numéro 2 de la F1" - MarkoLire plus

À la suite de ses problèmes, Leclerc a écopé d'une pénalité de 10 places sur la grille de départ de Djeddah pour avoir monté une troisième unité électronique de contrôle sur sa SF-23, tandis que les deux pilotes ont monté de nouveaux moteurs à combustion interne. Ce dernier changement n'est pas sanctionné, car il entre dans les limites prescrites pour la saison.

Commentant les rumeurs de dysfonctionnement chez Ferrari entre les courses, Leclerc a qualifié ces rumeurs d'"absolument fausses", ajoutant que "90 pour cent d'entre elles étaient complètement infondées".

Les objectifs de Ferrari sont clairs

Interrogé sur l'ambiance au sein de l'équipe, Sainz a répondu : "C'est beaucoup mieux que ce que les nouvelles laissent entendre, parce que quand on regarde la semaine dernière et le nombre de rumeurs qui ont circulé, on a l'impression que Ferrai n'est pas au mieux de sa forme."

"Mais je peux vous dire que ce que nous devons améliorer, comment nous devons le faire et quels sont les objectifs à court, moyen et long terme est tellement clair pour nous que je suis très surpris de voir que certaines personnes en Italie ont essayé de déstabiliser un peu l'équipe."

Certains parlent de "crise". Nous n'avons fait qu'une seule course. Il est impossible de juger les performances après cette course.

EL3 - Verstappen impressionne avant la séance qualificativeLire plus

"Nous sommes les premiers à ne pas être satisfaits de la façon dont cette première course s'est déroulée et nous sommes les plus inquiets à ce sujet. Nous sommes les plus affectés par cette situation et nous allons essayer de faire le maximum pour l'améliorer."

"Je suis assez serein et je vois des gens à l'usine engagés, concentrés et avec un objectif très clair à l'esprit, et je m'inclus dedans."