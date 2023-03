Alonso va faire d'Aston le "numéro 2 de la F1" - Marko

Thibaud Comparot

Samedi 18 Mars 2023 16:32

Fernando Alonso "en est à son troisième printemps" en tant que pilote de Formule 1, selon Helmut Marko, conseiller de Red Bull.

En effet, alors que Mercedes et Ferrari faiblissent au début de l'année 2023 avec leurs nouvelles voitures, c'est Alonso, 41 ans, et l'Aston Martin, soudainement compétitive, qui semblent poser les plus grands défis jusqu'à présent à Red Bull.

"Ferrari a quelque chose en réserve concernant son moteur", a déclaré Marko au radiodiffuseur autrichien ORF en Arabie saoudite.

Le directeur sportif de Ferrari, Laurent Mekies, a semblé confirmer que l'équipe de Maranello adoptait une approche prudente après les problèmes de fiabilité de Bahreïn.

"Pour le moment, il est préférable pour nous de prendre 100 % de précautions", a-t-il déclaré.

"Nous avons pris des mesures de précaution ici afin de pouvoir rouler autant que possible."

En ce qui concerne la hiérarchie à Djeddah, Marko a déclaré : "Derrière nous, ou du moins cela y ressemble, il y aura une bataille passionnante au moins entre Alpine et Fernando Alonso, et Ferrari dans une certaine mesure".

Mais même l'homme de 79 ans n'exclut pas une poussée surprise d'Alonso vers la victoire.

"Alonso en est à son troisième printemps" en F1 , a-t-il déclaré, faisant référence aux deux premiers titres d'Alonso avec Renault, à l'ère McLaren-Ferrari-McLaren qui s'est terminée par une année sabbatique et maintenant à la remontée de l'Espagnol dans les classements avec Alpine et Aston Martin.

"Il faut toujours tenir compte de lui", insiste Marko. "Le dépassement sur Hamilton à Bahreïn était incroyable."

"Je lui fais confiance pour faire d'Aston Martin la deuxième force en présence de la grille de la Formule 1."

Ce qui est très évident, en revanche, c'est qu'aucun challenger ne peut actuellement bousculer la suprématie de Max Verstappen, double champion du monde avec Red Bull.

"En fait, seul Max est relativement loin devant", a déclaré Marko. "Perez est juste devant Alonso. Vous pouvez voir que Max fait la différence."

Et ce malgré le fait que Verstappen, 25 ans, soit arrivé à Djeddah en retard après avoir souffert d'une grippe intestinale.

"Max a eu une grippe relativement mauvaise", a déclaré Marko. "C'est en fait la première fois que je le vois transpirer cette saison."

Cependant, le Néerlandais pourrait ne pas avoir à trop transpirer dimanche en fin d'après-midi.

"Nous ne pensons pas que Ferrari et Mercedes parviendront à maîtriser leurs problèmes aussi rapidement", a déclaré Marko au journal Kleine Zeitung.

"Nous considérons donc Aston Martin comme notre premier poursuivant. Je ne pense pas que Mercedes soit compétitive avant l'été", a déclaré Marko.

Et selon Alonso, aucune équipe ne peut "raisonnablement" viser la victoire à l'heure actuelle, à l'exception de Red Bull.

"Je ne pense pas que ce soit possible pour le moment", a-t-il déclaré. "Red Bull est trop forte."

"Ferrari, Mercedes, nous, de manière réaliste, nous ne pouvons pas penser à une victoire pour le moment. Nous devrions attendre quelques courses supplémentaires et corriger nos points faibles sous haute pression."

"Mais bien sûr, tout peut arriver lorsque vous êtes en tête. Un mauvais arrêt au stand, une voiture de sécurité au bon moment, etc. Tout serait alors possible", a ajouté Alonso.