Hulkenberg passera plus de temps à Maranello en 2023

Nico Hülkenberg a promis de passer beaucoup plus de temps à Maranello cette année.

Il y a quelques années, alors que Fernando Alonso entretenait des relations difficiles avec Ferrari, Hülkenberg a failli signer un contrat très avantageux avec Ferrari.

"Je ne sais pas", répond aujourd'hui l'Allemand de 35 ans lorsqu'on lui demande ce qui n'a pas fonctionné. "Cela ne s'est tout simplement pas produit".

Mais Hülkenberg a finalement fait le voyage jusqu'à Maranello. Dans le cadre de la relation technique entre Haas et Ferrari. En effet, le pilote de retour en F1 a passé une journée entière dans le simulateur de la légendaire équipe italienne.

"Je vais l'utiliser beaucoup plus souvent cette année, toutes les deux semaines environ", a-t-il déclaré à formel1.de à Djeddah.

"Je pense que nous avons un programme jusqu'au milieu de l'année et nous verrons ensuite", a révélé Hülkenberg.

"J'y suis allé en hiver et je l'ai trouvé très utile, alors pourquoi ne pas l'utiliser ?"

Pour son retour en F1, après une pause de trois ans, Hülkenberg s'est montré plus à l'aise au volant de la Haas 2023 que son coéquipier Kevin Magnussen.

Mais il admet que le fait d'avoir effectué les essais de pré-saison sur le même circuit de Bahreïn l'a aidé à profiter d'un retour en douceur dans la discipline.

"C'est beaucoup plus difficile", a déclaré Hülkenberg sur le circuit urbain de Djeddah.

"Je viens ici aussi préparé que possible, et c'est en partie pourquoi j'étais dans le simulateur la semaine dernière - en passant en revue différentes options et en filtrant les choses."