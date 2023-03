Wolff sur le départ de Cullen : "Lewis cherchait du changement depuis un moment"

Thibaud Comparot

Samedi 18 Mars 2023 13:27

Le patron de l'écurie Mercedes, Toto Wolff, a expliqué à Sky Deutschland que c'est Lewis Hamilton qui a finalement décidé de dire au revoir à sa physiothérapeute, Angela Cullen.

Les deux personnes étaient inséparables dans le paddock depuis sept ans, mais vendredi, Angela Cullen, a annoncé son départ.

Angela Cullen: physio, amie et confidente de Lewis HamiltonLire plus

Cullen a joué un rôle important pour le septuple champion ces dernières années. La physiothérapeute était non seulement là pour s'assurer que le Britannique était en pleine forme, mais elle était aussi une oreille attentive pour le pilote Mercedes. Ces dernières années, ils étaient inséparables, c'est pourquoi ce départ est important. Il semblerait que Lewis Hamilton, maintenant que les choses se calment, veuille changer d'air et ait donc opté pour cette séparation.

Lewis était prêt pour un changement

"Nous avons vu depuis un certain temps que Lewis était à la recherche d'un changement", a déclaré le patron de l'écurie en référence à la décision d'Hamilton. L'Autrichien a exprimé son estime pour la physiothérapeute, mais a ajouté que "si les choses ne vont plus correctement, nous devons être honnêtes à ce sujet et procéder à des changements". Ce faisant, le patron de l'équipe a laissé entendre que la situation ne fonctionnait tout simplement plus.

Ralf Schumacher va piloter sa Williams au GP du Portugal MotoGPLire plus

Malgré la séparation, Wolff entretiendra toujours une relation chaleureuse avec Cullen : "Angela sera toujours une supportrice pour l'équipe - elle est la seule à avoir la voix plus forte que celle de nos voitures qui démarre. Mais si c'est ce qu'il [Hamilton, NDLR] décide, alors nous le soutiendrons absolument, quelle que soit la direction qu'il souhaite prendre." On ne sait pas encore qui sera le nouveau physio du pilote Mercedes.