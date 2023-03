Angela Cullen: physio, amie et confidente de Lewis Hamilton

Ronan Murphy

Samedi 18 Mars 2023 09:43

Regardez n'importe quelle photo de Lewis Hamilton et vous y verrez probablement Angela Cullen. Leur lien particulier et leur partenariat ont marqué le paddock de la F1 pendant sept ans.

Pour tous ceux qui allument leur télévision, voient Lewis sur le circuit et se demandent ensuite "où est Angela Cullen", nous connaissons malheureusement déjà la réponse.

Lewis et Angela ont annoncé ce vendredi matin avant les EL1 du Grand Prix d'Arabie Saoudite 2023 que Cullen était désormais affectée à un nouveau rôle - les détails exacts doivent encore être confirmés.

Angela a déclaré sur Instagram : "@lewishamilton tu es le GOAT ! !! Ce fut un tel honneur et un tel plaisir d'être à tes côtés, je suis si fière de toi et de tout ce que tu as accompli."

"Merci de m'avoir soutenue, d'avoir cru en moi et de m'avoir montré le potentiel illimité que nous avons tous en nous."

Hamilton a quant à lui déclaré : "Ces sept dernières années, @cullen_angela a été à mes côtés, me poussant à être la meilleure version de moi-même. Grâce à elle, je suis un athlète plus fort et une meilleure personne."

"Aujourd'hui, j'espère que vous vous joindrez à moi pour lui souhaiter le meilleur alors qu'elle prend ses prochaines mesures pour poursuivre ses rêves. Merci pour tout Ang, j'ai hâte de voir ce que l'avenir te réserve 🚀✨".

Le septuple champion du monde de Formule 1 et sa physiothérapeute sont inséparables lors des week-ends de grand prix depuis plusieurs années.

Cullen a travaillé comme physiothérapeute et assistante d'Hamilton, mais les deux sont de grands amis et elle est considérée comme la confidente de l'athlète de 38 ans.

En fait, les deux sont si proches qu'ils partagent les mêmes tatouages !

Née le 5 août 1974, elle a grandi dans la banlieue d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, avant de s'installer au Royaume-Uni.

Elle vit aujourd'hui dans la région des Alpes, en France, mais passe la moitié de l'année à parcourir le globe pour participer à des courses avec Hamilton et Mercedes.

Angela Cullen et sa carrière en F1

Angela Cullen travaille comme physiothérapeute et assistante d'Hamilton depuis le début de la saison 2016 de F1.

Comme de nombreux coachs travaillant dans le sport, elle fait partie de la Hintsa Performance Company, fondée par le gourou du fitness, le regretté Dr Aki Hintsa.

Angela a rejoint Hintsa en 2015 et a été nommée dans l'équipe d'Hamilton l'année suivante.

Elle a également développé une relation étroite avec l'ancien manager de Hamilton, Marc Hynes, qui a quitté son poste de directeur général de la société de gestion "Project 44" du pilote en 2021 pour se consacrer à d'autres opportunités commerciales.

Au cours de la dernière saison où Hamilton a remporté le titre en 2020, le trio était souvent inséparable, mais depuis le départ de Hynes, Cullen est considérée comme la plus proche alliée de Lewis Hamilton en F1.

Que faisait Angela Cullen avant la F1 ?

Originaire de Nouvelle-Zélande, Angela Cullen a étudié les sciences de la santé et la physiothérapie à l'université technologique d'Auckland et a joué au hockey à un niveau international pour son pays entre l'âge de 15 et 21 ans.

Elle a également joué au netball, au football, au cricket, au volley-ball et au basket-ball et était une nageuse passionnée dans son enfance.

Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle s'est installée à Londres où elle a travaillé à l'English Institute of Sport.

Dans le cadre de son travail, elle s'est occupée de l'équipe olympique britannique, dont l'équipe de relais 4 x 100 m qui a remporté la médaille d'or aux Jeux d'Athènes en 2004.

Elle qualifie les sprinteurs des 100 et 200 mètres de "F1 de l'athlétisme", précisant que son "rôle était celui d'un ingénieur ou d'un mécanicien travaillant en étroite collaboration avec l'athlète ; il s'agissait d'ajuster son corps pour optimiser ses performances en termes de vitesse, de puissance, de mobilité et de contrôle".

Elle a également travaillé avec High Performance Sport NZ et la New Zealand Academy of Sport.

En 2015, Angela Cullen a accepté un poste chez Hintsa, après avoir entendu parler du travail effectué par le Dr Aki Hintsa avec des coureurs éthiopiens, des athlètes olympiques et des pilotes de F1.

Chez Hintsa, elle est devenue la première femme à travailler en tant que coach en performance pour la F1.

Mari et famille

Angela Cullen, son mari et leurs deux enfants vivent dans la région Rhône-Alpes, en France.

Elle a un fils et une fille avec son mari Silas Cullen, qui est entraîneur de cyclisme.

Loisirs et centres d'intérêt

Lorsqu'elle se rend à des courses, Cullen fait souvent de la course à pied pendant son temps libre. Elle appelle cela sa "méditation", mais cela lui permet aussi d'explorer les villes et les pays qu'elle visite.

Elle aime aussi le cyclisme et a passé l'année 2006 à faire le tour de l'Amérique du Sud, en commençant par la pointe la plus méridionale du monde, Ushuaia, et en terminant par le sommet de la Colombie.

Lorsque le Grand Prix d'Australie 2020 a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus, Hamilton et Cullen sont restés en Australie pour faire de l'escalade ensemble.

Hamilton - "La plus belle chose qui me soit arrivée"

Lewis Hamilton décrit Cullen comme "l'une des plus belles choses" qui lui soient arrivées, saluant son éthique de travail et sa positivité.

"Les gens ne le comprendront pas, naturellement, parce qu'ils l'a voit de loin, mais elle a été l'une des plus grandes choses qui me soient arrivées dans ma vie", a-t-il déclaré en 2020.

"J'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de gens et elle est la femme la plus travailleuse que j'ai eu l'occasion de côtoyer."

"Elle est concentrée, altruiste, et elle rend mes week-ends paisibles. Chaque jour, quelle que soit l'heure, elle est positive. Jamais elle n'a été négative, c'est très, très important."

Pete McKnight, directeur de l'entraînement et des sciences du sport à Hinsta, a fait l'éloge de ce partenariat, affirmant que Cullen était bien plus qu'une kinésithérapeute.

"Cela a parfaitement fonctionné", a déclaré McKnight à MSN.

"Les gens ne comprennent pas toujours l'environnement de la performance, mais elle, oui. Elle comprend qu'il s'agit d'abord de résultats."

"C'est aussi son niveau d'expérience. Elle a travaillé avec des athlètes britanniques de haut niveau et elle sait comment faire passer l'athlète en premier."

"Parfois, les kinésithérapeutes sont plus intéressés par la méthode thérapeutique que par l'athlète. Angela est une bonne kinésithérapeute et elle comprend très bien son métier, mais elle fait passer Lewis en premier."

Angela Cullen sur Instagram : La star des réseaux sociaux

À peu près toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans la F1 peuvent être qualifiées d'influenceurs sur les réseaux sociaux de nos jours, et Angela Cullen répond sans aucun doute à cette définition.

Elle partage régulièrement des photos et des messages sur sa vie en vadrouille avec Lewis Hamilton et Mercedes (et ses derniers tatouages) sur sa page Instagram. En mars 2023, elle comptait 521 000 followers.