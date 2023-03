Tost ne fait plus confiance aux ingénieurs d'AlphaTauri

Thibaud Comparot

Vendredi 17 Mars 2023 19:41

Franz Tost, directeur de l'écurie AlphaTauri, a déclaré qu'il "ne faisait pas confiance" à ses ingénieurs après un début de saison de F1 décevant.

AlphaTauri a connu une campagne 2022 difficile, terminant neuvième au classement des constructeurs. L'équipe avait alors enregistré son plus mauvais résultat en fin d'année depuis 2018.

À Bahreïn, Yuki Tsunoda s'est qualifié 14e tandis que Nyck de Vries était 18e, aucun des deux pilotes n'atteignant les positions dans les points au moment où le drapeau à damier est tombé.

Interrogé sur la course de Bahreïn, Tost a déclaré : "Malheureusement, je pense que c'est actuellement le niveau de performance de la voiture, car nous nous attendions à une bien meilleure voiture."

"Nous avons eu des difficultés à Bahreïn. Ici, c'est un peu différent. J'espère qu'au moins, nous serons avec une voiture en Q3 lors des qualifications, mais nous devons faire beaucoup de choses pour rendre la voiture plus rapide. Nous devons faire beaucoup de choses pour rendre la voiture plus rapide, en particulier sur le plan aérodynamique, il y a différents programmes en cours."

"Les ingénieurs me disent que nous allons faire de bons progrès, mais je ne leur fais plus confiance. Je veux juste voir le temps au tour, parce que c'est la seule chose qui compte."

Invité à clarifier ses commentaires sur le fait qu'il ne faisait plus confiance à ses ingénieurs, Tost a poursuivi : "Pendant les mois d'hiver, ils m'ont dit que la voiture était fantastique, que nous avions fait de gros progrès."

"Puis nous arrivons à Bahreïn et nous ne sommes nulle part. Que devrais-je ajouter ?"

Comment AlphaTauri peut-elle résoudre ses problèmes ?

AlphaTauri n'est pas la seule équipe qui a quitté Bahreïn en doutant sur son concept de voiture, le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, exigeant des changements "radicaux" de l'équipe, tandis que Ferrari a également été confronté à des questions sur le sujet.

Le plafond budgétaire est un autre facteur limitant pour effectuer des changements significatifs en cours de saison.

"La question est maintenant de savoir si nous allons dans la bonne direction."

"Comme je l'ai déjà dit, au cours des mois d'hiver, nous avons constaté qu'au moins sur le papier, sur l'ordinateur, nous avons fait de gros progrès par rapport à la voiture de l'année dernière."

"Mais tous ces chiffres aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, je ne leur fais plus confiance."

"Je veux m'assurer que nous allons dans la bonne direction, que nous pouvons améliorer les performances de la voiture, que nous sommes capables de le faire."

"Je pense que maintenant, avec toutes les connaissances que nous avons après les essais de Bahreïn et après la course de Bahreïn, les ingénieurs devraient être en mesure de faire le tri et de proposer de nouvelles pièces, qui devraient améliorer les performances de la voiture", a conclu le directeur de la petite Scuderia.