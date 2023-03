Ralf Schumacher va piloter sa Williams au GP du Portugal MotoGP

Thibaud Comparot

Samedi 18 Mars 2023 08:27

Vingt ans après, Ralf Schumacher va renouer avec sa Williams dans un cadre inhabituel : celui du Grand Prix d'ouverture de la saison 2023 de MotoGP.

Elle avait frôlé le titre avec Juan Pablo Montoya et décroché deux victoires avec Ralf Schumacher : la Williams FW25 de 2003 va faire son retour en piste vingt ans plus tard, avec le pilote allemand à son bord.

Le sextuple vainqueur en Grand Prix va se rappeler les bons souvenirs de ses triomphes au Nürburgring et à Magny-Cours à l'occasion… du Grand Prix du Portugal de MotoGP, qui lance la saison 2023 de la catégorie reine des deux-roues le week-end prochain, sur l'Autódromo Internacional do Algarve.

Schumacher sera en piste samedi 25 mars à 11h45, puis dimanche 26 mars entre la course Moto2 et la course MotoGP, au volant de la monoplace conçue par une équipe technique menée par Patrick Head, directeur technique, Gavin Fisher, designer en chef, et Antonia Terzi, directrice de l'aérodynamique.