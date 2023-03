Brundle analyse le départ de Cullen : "Ce n'est pas une bonne nouvelle pour Lewis"

Thibaud Comparot

Vendredi, une nouvelle inattendue est tombée : Angela Cullen et Lewis Hamilton se sont séparés après sept ans de partenariat. Martin Brundle pense que cette nouvelle n'est pas du tout favorable à Hamilton et il explique pourquoi.

Hamilton et Cullen semblaient inséparables depuis qu'ils ont commencé à travailler ensemble il y a sept ans. La Néo-Zélandaise avait été désignée comme physiothérapeute du Britannique, mais elle a fini par jouer un rôle bien plus important que cela.

En effet, elle a également apporté un soutien important au septuple champion du monde sur le plan mental. Lors des week-ends de Grand Prix, il était difficile d'imaginer Hamilton sans Angela et lors des retransmissions télévisées, on la voyait presque toujours aux côtés du pilote Mercedes.

Mauvaise nouvelle pour Hamilton

La nouvelle a fait beaucoup de bruit et suscité des réactions de surprise sur Internet, et l'analyste de Sky Sports, Brundle, n'a pas non plus vu d'un très bon œil la nouvelle.

"Ce n'est pas une bonne nouvelle pour Lewis. Parce qu'à chaque fois que l'on voyait Lewis dans la pitlane ou dans le paddock, Angela était toujours là pour le soutenir. Quand il ne s'entraînait pas, elle était aussi souvent avec lui", a-t-il déclaré à la caméra de Sky Sports.

Pas de distraction pour Hamilton

Le fait que le couple soit désormais séparé semble signifier que Lewis Hamilton doit se mettre à la recherche d'une nouvelle physio.

"Il doit trouver quelqu'un de nouveau maintenant. Mais rien n'est éternel, comme nous le savons maintenant. Je suis sûr que cela ne le distraira pas de ses performances générales. Il s'agit maintenant essentiellement d'un travail à la chaîne pendant une saison de Formule 1 et Angela veut faire autre chose. C'est tout à fait compréhensible", conclut l'analyste britannique.