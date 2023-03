Thibaud Comparot

Angela Cullen - physio et confidente du septuple champion du monde de F1, Lewis Hamilton chez Mercedes a décidé de quitter ses fonctions.

La Néo-Zélandaise de 48 ans, qui est devenue un visage familier des téléspectateurs lors des week-ends de Grand Prix depuis qu'elle a accepté le rôle de soutien principal d'Hamilton en 2016, a annoncé la nouvelle ce vendredi avant les essais libres du Grand Prix d'Arabie saoudite.

Angela Cullen quitte Lewis Hamilton

Dans un post Instagram, elle a écrit ce qui suit : "Il y a exactement 7 ans en ce jour, je me tenais dans le paddock de la F1 pour la première fois au GP d'Australie. Aujourd'hui, je suis ravie de partager ma prochaine aventure."

"Je suis tellement reconnaissant et béni d'avoir vécu cette incroyable aventure en F1 et je sais que mon histoire va se poursuivre. Je remercie l'équipe Mercedes Benz, qui a été ma famille au cours des sept dernières années."

"Et @lewishamilton, tu es le meilleur ! Ce fut un tel honneur et un tel plaisir d'être à tes côtés, je suis si fier de toi et de tout ce que tu as accompli. Merci de m'avoir soutenue, d'avoir cru en moi et de m'avoir montré le potentiel illimité que nous avons tous en nous."

J'ai hâte de voir le prochain chapitre pour vous. Il n'y a rien que vous ne puissiez faire. N'arrêtez pas de croire..."

"Le voyage de la vie est une grande vague, continuez à rouler, rêvez grand comme les rêves se réalisent. Pour toujours à vos côtés STILL WE RISE✌🏽💫🌊"

Lewis Hamilton réagit au départ d'Angela Cullen

Hamilton, quant à lui, ne pas tarit d'éloges à l'égard de la femme qui a été à ses côtés à chaque étape de la F1 au cours des sept dernières années.

Sur Instagram, il a également écrit ce qui suit : "Au cours des sept dernières années, @cullen_angela a été à mes côtés, me poussant à être la meilleure version de moi-même. Je suis un athlète plus fort et une meilleure personne grâce à elle."

"Aujourd'hui, j'espère que vous vous joindrez à moi pour lui souhaiter le meilleur alors qu'elle prend ses prochaines dispositions pour poursuivre ses rêves. Merci pour tout Ang, j'ai hâte de voir ce que l'avenir te réserve 🚀✨".

Cullen travaille pour la société finlandaise d'entraînement personnel et de fitness Hintsa Performance depuis 2016, date à laquelle son partenariat avec Hamilton a commencé.

Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation de ce que sera son nouveau rôle.