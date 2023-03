EL1 : Verstappen intouchable, Alonso toujours dans le coup

Thibaud Comparot

Vendredi 17 Mars 2023 15:44

Max Verstappen a posé un premier repère de taille pour Red Bull lors de la première séance d'essais du Grand Prix d'Arabie saoudite.

Pour le retour de la F1 sur le circuit de Djeddah Corniche, le double champion a devancé son coéquipier Sergio Perez et Fernando Alonso (Aston Martin) avec un temps d'une minute 29,617 secondes, soit 1,4 seconde de moins que le tour de Perez en pole position l'an dernier.

Le tour a été réalisé avec une demi-seconde d'avance sur Perez, soulignant la domination de Verstappen ces derniers temps.

Perez a démontré l'étroitesse de la voie des stands en effectuant un virage en trois temps à la sortie du garage Red Bull, avec l'aide de ses mécaniciens.

Sur la piste, Carlos Sainz (Ferrari) a évité de justesse le contact avec une AlphaTauri qui se déplaçait lentement, qualifiant la situation de "dangereuse".

Des modifications ont été apportées au circuit au cours de l'hiver pour des raisons de sécurité et des ajustements au virage 22 ont aiguisé la chicane - un point que les pilotes ont eu du mal à gérer alors qu'une multitude de voitures sont sorties de la trajectoire.

Verstappen a lutté contre le sous-virage de sa RB19 lorsqu'il a pris la piste pour la première fois 22 minutes après le début de la séance, mais malgré son rétablissement d'une grippe intestinale et ses difficultés au volant, le Néerlandais a établi le temps de référence.

Alonso a poursuivi le bon début d'année d'Aston Martin avec ce qui a semblé être un pilotage facile jusqu'à la troisième place, derrière Perez, qui s'est plaint de n'avoir "pas de train avant" dans sa Red Bull.

Lance Stroll est toujours sur la voie de la guérison après s'être cassé les poignets pendant la pré-saison, mais il n'a été que deux dixièmes et demi plus lent qu'Alonso en quatrième position.

Mercedes a apporté une petite série d'améliorations à la W14 après un premier week-end décevant de la saison et a vu George Russell et Lewis Hamilton terminer cinquième et sixième, à une seconde de Verstappen.

Ferrari a changé les unités de puissance sur les deux voitures pour ce week-end et Sainz a terminé la première heure septième, devant Pierre Gasly d'Alpine qui était furieux avec des "freins pourris" dans son A523.

Alex Albon était neuvième pour Williams devant l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda, qui a complété le top 10 avec 1,4 seconde de retard sur Verstappen et seulement 0,008 seconde d'avance sur Charles Leclerc.

Les chronos de la première séance ne sont toutefois pas représentatifs, la FP2 devant fournir des données plus claires sous les projecteurs avant le week-end.