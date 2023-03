La FOM interdit aux pilotes d'effectuer leur trackwalk à vélo

Thibaud Comparot

Vendredi 17 Mars 2023 11:23

Certains pilotes aiment découvrir le circuit à vélo avant un week-end de Grand Prix, mais cela ne sera plus possible à partir de cette saison. La Formula One Management [FOM] a interdit la pratique du vélo sur le circuit à partir de cette saison, de sorte que les pilotes ne pourront plus l'explorer qu'à pied.

Habituellement, une période de temps est réservée dans les programmes pour le vrai trackwalk, pendant lequel les pilotes peuvent explorer la piste à pied ou en deux-roues.

Ce track walk a généralement lieu le jeudi et de nombreux pilotes aiment profiter de l'occasion pour faire un tour de piste, surtout lorsque nous nous installons sur un nouveau circuit. Toutefois, les repérages en vélo ne seront plus possibles à partir de cette saison.

Interdiction de faire du vélo

Motorsport.com rapporte que, lors du Grand Prix de Bahreïn, les équipes ont reçu une lettre de la FOM annonçant l'interdiction de rouler à vélo.

"Pour clarifier et éviter les malentendus à l'avenir, l'utilisation de toute forme de transport [vélos, vélos électriques, scooters, scooters électriques, etc.] est désormais interdite pendant la période désignée comme 'Team Trackwalks'. Aucune dérogation ne sera accordée. Cette décision a été prise en accord avec la FIA", peut-on lire dans la lettre.

L'interdiction a été créée principalement parce que la piste est trop animée pendant les trackwalks.

Leclerc frustré de la décision de la FOM

L'interdiction a bel et bien pris effet ce week-end. Charles Leclerc a déjà exprimé son mécontentement total à l'égard du nouveau règlement.

"Je ne me suis pas promené. Je pense qu'ils ont encore inventé quelque chose de nouveau qui fait qu'on ne peut pas faire le tour du circuit à vélo. Vous ne me verrez donc probablement pas faire le tour de la piste non plus. Je regarderai les vidéos", a déclaré le pilote Ferrari.