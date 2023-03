Prost dévoile des discussions pour rejoindre Schumacher chez Ferrari en 1996

Thibaud Comparot

Vendredi 17 Mars 2023 12:19

Alain Prost, quadruple champion du monde de F1, a révélé que des discussions avaient eu lieu en vue d'un retour sensationnel chez Ferrari pour faire équipe avec Michael Schumacher au milieu des années 1990.

Le Français avait quitté la F1 en 1991 après s'être brouillé avec la Scuderia, avant de revenir chez Williams en 1993 après que Nigel Mansell eut choisi de rejoindre les États-Unis et l'IndyCar.

Prost a finalement pris sa retraite après avoir remporté son dernier titre cette année-là, mais lors d'un entretien avec le podcast Beyond the Grid, il a révélé qu'il avait failli rejoindre Schumacher, alors double champion du monde, pour participer au projet de reconstruction de Ferrari.

"J'ai parlé avec Jean au début et Michael y est allé. J'ai eu une discussion avec Jean et j'ai dit 'nous devons être clairs si je vais là-bas, je suis un numéro deux. J'essaierai d'aider Ferrari et Michael à gagner un championnat'."

"Parce que ce serait une sorte d'attitude propre, je ne veux pas avoir de discussion avec la presse ou les médias ou autre, Michael est le numéro un, je suis le numéro deux."

"Je suis là pour aider et cela aurait pu être une possibilité, mais cela n'a pas fonctionné."

En supposant que Prost rejoigne Ferrari en même temps que Schumacher en 1996 à la place d'Eddie Irvine, il ne se faisait aucune illusion sur sa place au sein de l'écurie de Maranello.

"C'était seulement pour participer au succès de Ferrari pendant de nombreuses années et cela faisait partie du défi", a ajouté Prost.

"Le côté humain est beaucoup plus important qu'on ne le pense et il est très important pour moi."

"Si vous êtes dans une équipe et que vous dites 'OK, je suis ici, un employé à nouveau et je suis ici pour aider Jean Todt, les gens et évidemment Michael parce qu'il n'y a aucune chance que je puisse rivaliser avec Michael après avoir pris ma retraite pendant un, deux, trois ans et être revenu, mais je peux aider', il y a un défi à relever, mais je ne peux pas le faire."

"Cela aurait été un défi, peut-être un défi fou, mais je n'aurais pas craqué."

"Nous en avons parlé, pas longtemps, mais nous l'avons fait."

"Je ne sais plus qui ils ont pris à l'époque, mais c'est peut-être mieux de ne pas m'avoir signé".