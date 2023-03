Les pilotes de F1 ne seraient pas ravis d'être à Djeddah

Thibaud Comparot

Vendredi 17 Mars 2023 13:21

Alors que Max Verstappen s'est abstenu de participer à la conférence de presse du jeudi en raison d'un "problème d'estomac", d'autres pilotes de Formule 1 ont laissé entendre qu'ils n'étaient pas très enthousiastes à l'idée de retourner en Arabie saoudite.

L'année dernière, le syndicat des pilotes (GPDA) a menacé de boycotter la course urbaine de Djeddah après des tirs de missiles à proximité du circuit.

Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il ressentait à l'idée d'être de retour en ville, Valtteri Bottas a répondu : "Je préfère ne pas répondre à cette question".

Carlos Sainz déclare que la FIA, la Formule 1 et les organisateurs de la course ont donné des "assurances" que l'Arabie saoudite est un "endroit sûr en ce moment" pour une course de F1.

"Le temps nous le dira, mais je suis convaincu qu'ils ne nous mentent pas et qu'ils organisent un événement sûr", a déclaré le pilote Ferrari.

Kevin Magnussen a déclaré qu'il avait entendu dire qu'un "cessez-le-feu" était désormais en place entre les rebelles saoudiens et yéménites, mais il a également insisté sur le fait que les pilotes de F1 devaient simplement aller là où la F1 les envoyait.

"Nous nous rendons dans ces endroits et nous devons simplement faire face à la situation du mieux que nous pouvons et la surmonter", a-t-il déclaré.

Lewis Hamilton, sept fois champion du monde, a toutefois indiqué que s'il pouvait parler librement, il tiendrait des propos "opposés" à ceux de la plupart des autres pilotes.

Lorsqu'on lui a demandé si cela signifiait qu'il se trouvait en Arabie saoudite par contrainte, le pilote Mercedes a ajouté : "Eh bien, je n'ai pas donné de détails, c'est donc ouvert à l'interprétation".

"C'est quelque chose que je ne veux pas aborder. J'espère que tout le monde passera un bon week-end et que tout le monde rentrera chez lui sain et sauf. C'est tout ce que nous pouvons faire, n'est-ce pas ?" a déclaré Hamilton.

"Le fait est que si je ne suis pas là, la Formule 1 continuera sans moi."