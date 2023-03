Haas ne s'inquiète pas de la fiabilité de Ferrari

Thibaud Comparot

L'une des équipes clientes de Ferrari n'est pas inquiète du problème de fiabilité majeur qui a entaché le début de la saison 2023 du pilote d'usine, Charles Leclerc.

Jeudi, à Djeddah, bien que Leclerc ait déclaré que l'équipe de Maranello allait au fond du problème, son coéquipier Carlos Sainz a déclaré que Ferrari abordait la deuxième manche de ce week-end en se sentant "relativement inquiet".

En effet, Leclerc a brûlé la totalité de son allocation de deux unités ECU à Bahreïn et a donc reçu une pénalité de dix places sur la grille de départ pour la course de ce week-end.

"Ce n'est pas la façon dont vous voulez commencer une saison avec une pénalité dans la deuxième course, et casser la batterie, l'ECU dans le premier week-end", a déclaré l'Espagnol Sainz.

Cependant, Gunther Steiner, le patron de l'équipe américaine Haas, proche de Ferrari, ne pense pas que les problèmes de fiabilité de l'équipe d'usine soient une source d'inquiétude pour lui.

"Ils ont un problème, mais cela n'a rien à voir avec nous", a-t-il déclaré au journal Ekstra Bladet.

"Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, parce qu'ils ne me le disent pas, et je ne leur demande pas non plus", a souri Steiner. "Mais ils nous ont dit de ne pas nous inquiéter."

"Alors non, nous ne changerons rien".