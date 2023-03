La FIA revoit sa position sur les points de pénalité en F1

Thibaud Comparot

Jeudi 16 Mars 2023 19:36

La FIA aurait revu le système des points de pénalité concernant la super licence. À la fin de la saison dernière, plusieurs pilotes ont exprimé leur inquiétude quant à la sévérité excessive du système.

Le système des points de pénalité a été créé par la FIA pour sanctionner sévèrement les conducteurs dangereux et/ou imprudents lorsqu'ils accumulaient trop d'infractions au cours d'une période de 12 mois. Dans le cadre de ce système, les pilotes ne peuvent recevoir plus de 12 points de pénalités sur leur super licence, points qui peuvent être attribués par les organisateurs de course pendant un week-end sur la base d'infractions telles que le fait de provoquer un accident ou de dépasser les limites de la piste.

Insatisfaction des pilotes

Les pilotes qui accumulent plus de 12 points au cours de ces 12 mois doivent assister à une course depuis leur garage ou canapé. Cela signifie que la situation d'un pilote comme Pierre Gasly ne tient plus qu'à un fil.

Sainz et la fiabilité de Ferrari - "Nous sommes relativement inquiets"Lire plus

En effet, le pilote français a accumulé 10 points, dont un bon nombre à la suite d'infractions mineures, telles que le dépassement des limites de la piste. Le pilote Alpine avait déjà manifesté son mécontentement l'année dernière, quand il courait encore sous les couleurs d'AlphaTauri.

"C'est une situation difficile et nous avons eu de nombreuses conversations pour trouver une solution. La façon dont le règlement est actuellement rédigé est assez stricte pour les pilotes, alors qu'il ne s'agit pas toujours d'actions dangereuses sur la piste."

La FIA intervient

Il était accompagné de plusieurs pilotes et les bruits qu'ils ont fait courir ont été entendus par la FIA. En effet, Motorsport.com sait que l'instance du sport automobile a décidé de bouleverser le système et de ne plus distribuer de points de pénalité pour les infractions les plus légères. Cela devrait permettre au système de ne pénaliser que les pilotes dangereux, par exemple lorsqu'ils provoquent un accident.

Le nouveau système semble déjà avoir été mis en place lors de la première course à Bahreïn, puisque par exemple, Esteban Ocon a accumulé beaucoup de pénalités de temps, mais n'a pas reçu d'amende en termes de points sur sa licence de course. Cependant, les points déjà attribués restent valables et Gasly, par exemple, doit encore faire attention pendant les prochains mois.