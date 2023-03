Ferrari fait son "retour" en WEC avec sa nouvelle Hypercar

Thibaud Comparot

Jeudi 16 Mars 2023 18:10

Ferrari a effectué ce mercredi un véritable "retour" en retrouvant la catégorie reine du Championnat du monde d'endurance (WEC). Ce retour est intervenu après 50 ans d'attente.

Le géant italien a envoyé sa nouvelle Hypercar, la P499, sur la piste officiellement pour la première fois lors des essais libres de la course emblématique des 1000 miles de Sebring.

La Ferrari P499 fait ses débuts à Sebring

Deux voitures représentaient l'équipe de Maranello, terminant P3 et P5 après une deuxième séance d'essais libres interrompue. Les concurrents du Cheval Cabré tenteront de faire mieux lors de la FP3 et des qualifications de jeudi, avant que la course de vendredi ne débute à midi heure locale (17 h FR).

Il faut remonter à 1973 pour retrouver Ferrari au plus haut niveau du WEC et les débuts de cette semaine ont été accueillis avec beaucoup d'enthousiasme.

Le prototype à quatre roues motrices délivre une puissance maximale de 500 kW aux roues, pour un poids minimum de pas moins de 1030 kilos.

Ferrari a déployé d'importantes ressources sur le concept, confiant la gestion à Attività Sportive GT sous la direction d'Antonello Coletta et la supervision technique de Ferdinando Cannizzo.