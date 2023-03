Comment De Vries aborde son premier Grand Prix sur circuit urbain

Thibaud Comparot

Jeudi 16 Mars 2023 17:36

Nyck de Vries va relever un grand défi ce week-end : le premier Grand Prix de sa jeune carrière en Formule 1 sur une piste urbaine. Et quelle piste !

Le circuit de Djeddah est l'un des plus rapides au calendrier, et le mur n'est jamais bien loin. Un certain nombre de pilotes en ont fait l'amère expérience ces deux dernières années, notamment Mick Schumacher.

De Vries, lui, prône une approche raisonnable face au risque de dégâts sur la voiture. "On en est conscient, mais il ne faut pas y penser", indique le Champion du monde de Formule E. "Vous savez, quand on est pilote de course, il faut pousser les limites et il faut le faire raisonnablement."

"Je me rappelle, l'an dernier, lors des EL1 de la Formule E en Arabie saoudite, dans mon premier tour d'attaque j'ai heurté le mur, la suspension s'est tordue et cela a suffi à ce que je manque les essais libres ; c'était extrêmement pénalisant car en Formule E cela gâche tous les pneus, on ne perd pas que du temps de piste", poursuit celui qui avait malgré lancé sa saison par une victoire avec Mercedes. "Cela a quand même été un bon week-end, mais on est toujours conscient du fait que le temps de piste est crucial et que l'on s'habitue progressivement à la piste. Bref, nous sommes quand même humains."

Les accidents sont d'autant plus problématiques en Formule 1 dans le contexte du plafond budgétaire, où ils peuvent avoir un impact financier non négligeable. "Ne vous inquiétez pas, je le sais. Mais en même temps, il faut que je fasse mon travail", rétorque De Vries.