Christian Horner misera sur un nouveau poulain en 2024

Thibaud Comparot

Jeudi 16 Mars 2023 16:36

Christian Horner et sa femme Geri halliwell, star de la pop, rêvent de gloire au festival de Cheltenham.

Le plus grand festival de courses du Royaume-Uni se déroule actuellement dans les Cotswolds et les Horner espèrent que dans les années à venir, ils auront leurs propres chevaux pour courir vers la gloire.

Baptisé Lift Me Up, d'après la chanson à succès de Geri en 1999, leur grand espoir actuel a déjà gagné trois fois sur le circuit des courses, ce qui les fait rêver d'une participation à la grande course de Cheltenham en 2024.

Christian et Geri ont attrapé le virus des courses

Le couple est manifestement fasciné par ce sport, le directeur de l'écurie Red Bull déclarant au Telegraph : "J'adore ce sport, j'adore ça. C'est une façon de s'évader, loin de la folie de la F1".

Les Horner disposent désormais de leurs propres écuries dans leur maison de l'Oxfordshire, ainsi que d'un entraîneur, Maxine Filby, qui s'occupe de leur activité équine naissante.

"Honnêtement, c'est juste un peu de plaisir", explique Horner. "Nous ne savons pas vraiment ce que nous faisons, mais c'est passionnant."

"C'est quelque chose que Geri et moi prenons plaisir à faire, et que nous apprécions en famille".

Horner a révélé qu'il s'est découvert une passion pour les chevaux lorsqu'il était enfant, en montant des poneys chez lui dans le Warwickshire. Mais cela ne s'est pas fait sans mal lorsqu'il a attaché son poney dans son jardin.

"Il a sauté la clôture du jardin, toujours attaché et s'est retrouvé dans la rue principale du village. Mon père n'était pas très content".

Christian a renoué avec sa passion pour l'équitation ces dernières années lorsque Geri lui a acheté un cheval et le reste appartient désormais à l'histoire.

Le désir est certainement là, et si Lift Me Up est capable de le confirmer sur la piste, alors les Horner pourraient bien vivre un rêve éveillé à Cheltenham l'année prochaine.