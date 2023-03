Hill prévient Red Bull : "Le classement sera différent à Djeddah"

Thibaud Comparot

Jeudi 16 Mars 2023 15:28

Damon Hill pense que le classement du Grand Prix Arabie Saoudite sera complètement différent de celui de Bahreïn. Selon lui, Ferrari est prête pour le week-end prochain, surtout si l'on considère le tracé de la piste.

À Bahreïn, Red Bull n'a pas eu à se soucier de la concurrence. Max Verstappen s'est plaint de la RB19, mais a finalement pu placer sa voiture en P1 lors des qualifications. Le dimanche, il est toujours resté à plus de 12 secondes de son coéquipier Sergio Perez et l'écart avec Fernando Alonso et les autres était de près de 40 secondes. Dans l'ensemble, un week-end facile pour Red Bull, mais Hill affirme que les choses seront différentes en Arabie Saoudite.

Hill s'intéresse à Ferrari

Dans le podcast F1 Nation, Hill, ancien pilote de F1, révèle qu'il pense que nous allons voir un classement complètement différent à Djeddah.

"Ce sera différent. Nous allons nous rendre compte que Ferrari a de la vitesse, qu'elle a la capacité de courir. Ils seront derrière les Red Bull partout avec les zones DRS et ainsi de suite. Ça va être génial. Bahreïn n'est pas un circuit typique. Il est extrêmement difficile et la combinaison de virages est très serrée et sinueuse. Je ne vois pas d'autre circuit comparable en termes d'usure des pneus arrière. Par conséquent, le classement ne sera pas nécessairement le même qu'à Bahreïn. Cela va nous permettre de savoir si Red Bull a une faille dans son armure, si c'est vraiment spécifique au circuit. La performance de Ferrari sera beaucoup plus compétitive, surtout en conditions de course, tout comme sa puissance."

Surveiller Aston Martin

Hill se méfie toutefois des Aston Martin de Fernando Alonso et de Lance Stroll.

"Aston Martin a créé une sorte d'attente selon laquelle l'équipe doit être brillante à chaque événement. Ils vont donc découvrir qu'il faut persévérer si l'on veut obtenir de bons résultats", a déclaré Hill. Les monoplaces vertes avaient terminé P3 et P6 à Bahreïn.