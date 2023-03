Prost explique POURQUOI Newey est le meilleur en F1

Thibaud Comparot

Jeudi 16 Mars 2023 14:20

Alain Prost, quadruple champion du monde de F1, a expliqué pourquoi Adrian Newey, directeur technique de Red Bull, est le meilleur à son poste.

Newey a connu une illustre carrière en F1 depuis les années 1980, remportant des championnats avec Williams et McLaren avant de se lancer dans son aventure avec Red Bull.

Verstappen malade n'est pas à Djeddah ce jeudiLire plus

La dernière création sous l'influence de Newey, la RB19, a démarré la nouvelle campagne de manière dominante avec Max Verstappen et Sergio Perez qui ont réalisé un doublé à Bahreïn

Prost a travaillé avec Newey chez Williams et, lors d'un entretien avec le podcast Beyond the Grid, le Français a expliqué ce qui distinguait le Britannique des autres.

Newey est "très différent"

"J'ai travaillé avec Adrian chez Williams et aussi chez McLaren, mais dans un rôle différent", a déclaré Prost.

"Même aujourd'hui, en le regardant de l'extérieur, il est très différent."

"Je me souviens qu'en 1993, vous pouviez être très confiant avec Adrian, mais n'oubliez pas que Patrick [Head] était au-dessus de lui, c'était une organisation différente."

"J'adorais parler à Adrian. Adrian vous écoute, il vous pose des questions tout le temps. Vous ne vous disputez jamais avec Adrian, vous parlez avec lui et il vous écoute."

Mercedes va donner de meilleurs moteurs à Aston Martin ? une rumeur "absurde"Lire plus

"Ensuite, il fait ce qu'il pense être le mieux, mais il ne vous dit jamais ce qu'il va faire ou si vous avez raison ou tort, il se contente d'écouter et de parler."

"J'adore ça, c'est pour ça qu'il est le meilleur."

"Il est fantastique pour les ingénieurs qui travaillent avec lui, il apporte de l'énergie et une synergie en termes de capacité cérébrale - c'est fantastique."