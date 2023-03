Verstappen malade n'est pas à Djeddah ce jeudi

Thibaud Comparot

Jeudi 16 Mars 2023 13:10

Max Verstappen révèle ne pas être encore arrivé en Arabie saoudite après avoir été malade pendant quelques jours.

Max Verstappen sera-t-il à 100% de ses capacités ce week-end à Djeddah ? Le double Champion n'est en tout cas pas sur place ce jeudi pour les conférences de presse du Grand Prix d'Arabie saoudite. La cause ? Un vol reporté d'une journée en raison d'un pépin de santé au niveau gastrique.

Mercedes va donner de meilleurs moteurs à Aston Martin ? une rumeur "absurde"Lire plus

C'est dans un tweet que Verstappen a annoncé avoir été malade ces derniers jours, mais il précise toutefois qu'il se sent mieux. Le Néerlandais sera sur place ce soir, et sa présence en piste à Djeddah n'est donc a priori pas remise en question. S'il devait malgré tout être remplacé, il serait probable que Yuki Tsunoda prenne sa place chez Red Bull, alors que l'on retrouverait chez AlphaTauri l'un des réservistes officiels de la marque au taureau : Liam Lawson, Dennis Hauger, Zane Maloney ou Daniel Ricciardo, selon qui est présent sur place.

Rappelons que Verstappen a prédit une course plus serrée en Arabie saoudite, par rapport au Grand Prix de Bahreïn qu'il a dominé en ouverture de la saison 2023. "L'Arabie saoudite est un circuit très différent de celui-ci", a souligné le Néerlandais, relayé par Motorsport.com. "Il y a beaucoup plus de lignes droites, de virages rapides, et beaucoup moins de dégradation. Ici [à Bahreïn], nous étions particulièrement bons au niveau de la dégradation. Alors je m'attends à ce que tout le monde ait un rythme de course plus proche à Djeddah."