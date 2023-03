La FIA modifie le DRS à Djeddah pour éviter des jeux dangereux

Thibaud Comparot

Jeudi 16 Mars 2023 10:19

La FIA a revu l’organisation du DRS à Djeddah, à la suite des épisodes entre Lewis Hamilton/Charles Leclerc et Max Verstappen lors des deux premières éditions du GP d'Arabie saoudite.

La FIA a indiqué avant le GP d'Arabie saoudite 2023 de F1 que le point de détection de la zone DRS située sur la ligne droite d’arrivée de Djeddah allait être reculé par rapport aux deux éditions précédentes. En effet, jusqu'ici il se situait dans la zone de freinage du virage 27. Le pilote qui abordait le premier cette portion pouvait avoir tout intérêt, dans le cas d'une lutte serrée, à freiner plus fort que nécessaire ou à ralentir plus tôt pour tenter d'obliger son adversaire à passer devant. II pouvait ainsi bénéficier du DRS pour tenter de conserver sa position initiale dans le premier virage.

C’est en partie sur cela que s’était basée la fin de course extrêmement tendue, sur fond de lutte pour le titre mondial, entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au Grand Prix 2021. L'an passé, le Néerlandais avait été aux prises avec Charles Leclerc et cette zone avait de nouveau vu les deux pilotes tenter de ne pas franchir ce point de détection le premier.

La fédération a donc choisi de placer ce point de détection à la sortie du dernier virage, pour éviter de telles manœuvres dans la zone de freinage. Annoncé avant le début de la campagne 2023 et illustré par le raccourcissement de la dernière zone à Bahreïn, ce travail sur les zones DRS se poursuivra lors des manches suivantes pour tenter de les adapter au mieux, notamment en matière sportive.

Dans le même temps, d'autres modifications ont été faites pour renforcer la sécurité sur le circuit de Djeddah avec le recul de barrières aux virages 14 et 20 pour améliorer la visibilité. L’on note également l'ajout de vibreurs dans l'enchaînement rapide des virages 22 et 23 pour tenter d'en réduire la vitesse de 50 km/h.