Mekies ne va pas quitter Ferrari selon Vasseur

Thibaud Comparot

Jeudi 16 Mars 2023 09:15

Les rumeurs se multiplient autour de la Scuderia Ferrari, toutefois Frédéric Vasseur veut rassurer et assure que les "personnes clés" vont rester du côté de Maranello.

Après un Grand Prix de Bahreïn décevant dans les rangs du Cheval cabré, l’équipe a encore occupé le devant de la scène médiatique en raison du départ surprise de David Sanchez, responsable du concept du véhicule lors de ces deux dernières années et au sein de la Scuderia depuis 2012. Une annonce qui a été suivie par des rumeurs autour de l’ambiance régnant en coulisses, avec l’évocation également de velléités de départ pour Laurent Mekies, autre figure française du staffe de Ferrari, qui occupe le poste de direction sportif.

Toutefois, interrogé par Motorsport.com en marge du Grand Prix d'Arabie saoudite, Frédéric Vasseur a tenu à clarifier les choses : le début de saison n’est pas idéal sur le plan moral mais les responsables tels que Mekies continuent de croire que la victoire finale est possible.

"Je pense qu'il est tout à fait normal d'être mécontent lorsque vous n'obtenez pas les résultats que vous attendez, et je suis mécontent. Mais le plus important est de travailler en groupe, de travailler en équipe, d'essayer d'en tirer le meilleur parti et de s'améliorer. Quitter l'entreprise, c'est une autre histoire. Si vous voulez parler de Laurent, je ne sais pas ce qui s'est passé précédemment avec Laurent [chez Ferrari] mais je le connais depuis 25 ans environ, quand il était à l'école. Je lui fais confiance, notre collaboration est très bonne et il sera l'un des piliers du futur de l'entreprise."

Quant au départ de Sanchez ? "Chaque année, nous recrutons beaucoup et nous avons un taux de renouvellement [du personnel], ça fait partie de la vie de l'équipe pour être honnête. Si vous voulez parler [du départ] des personnes clés, je ne pense pas que ce soit le cas. Il est certain que des personnes quitteront l'équipe et que d'autres la rejoindront. C'est comme ça dans toutes les équipes de F1. Nous sommes un groupe solide et nous construisons une équipe pour l'avenir, et les liens sont bons. Donc je ne pense pas que des personnes clés quitteront l'équipe."

"Je ne veux pas parler des termes du contrat et des conditions du contrat, car ça concerne les employés et l'entreprise. Je ne veux pas divulguer de détails, je veux seulement souhaiter à David bonne chance pour l'avenir et [dire] que sa contribution à l'équipe a été bonne."