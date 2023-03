Haas nie avoir participé à la fabrication d'armes pour la Russie

Thibaud Comparot

Jeudi 16 Mars 2023 08:12

Gene Haas, propriétaire de l'écurie américaine de Formule 1 qui porte son nom, s'est retrouvé au centre d'une controverse liée à la crise russo-ukrainienne.

Pourtant, le patron de l'écurie, Gunther Steiner, a évincé Nikita Mazepin et son père Dmitry, lié à Poutine, de l'équipe de F1 dès le début de la crise, il y a plus d'un an.

Michael Schumacher continue d'inspirer les futurs pilotes de F1Lire plus

"Je n'ai pas besoin de tout cela", déclare Steiner dans Drive To Survive.

"J'en ai fini avec les Russes jusqu'à ce que je quitte cette planète."

Mais Newshour, un programme d'information du soir de la chaîne publique américaine PBS, affirme que la société de production de machines-outils Haas Automation de Gene Haas pourrait en fait être en violation des sanctions destinées à "étouffer l'effort de guerre de la Russie contre l'Ukraine".

Le correspondant Simon Ostrovsky a déclaré qu'un important fabricant d'armes russe, RATEP, construit des systèmes de guidage pour les armes antiaériennes "en utilisant des équipements fabriqués par le géant de la fabrication industrielle basé en Californie, Haas Automation".

Citant des documents du gouvernement américain, il a déclaré que cette relation "pourrait constituer une violation des sanctions américaines".

"Nous avons été surpris de constater que, même aujourd'hui, un an après le début de l'invasion russe à grande échelle, Haas Automation continue ses livraisons directes à la Russie", a déclaré Denys Hutyk, membre du conseil de sécurité économique de l'Ukraine.

Jordan tacle Wolff pour sa grossièreté à l'égard de MercedesLire plus

PBS affirme également que Haas fournit des machines similaires à "plusieurs fabricants d'armes russes".

Haas Automation nie ces accusations

"Haas ne fournit plus de machines, de pièces de rechange ou quoi que ce soit d'autre à aucune entreprise en Russie", a déclaré le vice-président Peter Zierhut. "Les affirmations contraires sont fausses."