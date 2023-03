Jordan tacle Wolff pour sa grossièreté à l'égard de Mercedes

Thibaud Comparot

Eddie Jordan, ancien patron d'une écurie de F1, a fustigé Toto Wolff pour ses critiques "vraiment grossières" à l'égard de Mercedes après le Grand Prix de Bahreïn.

Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, a décrit un week-end tourmenté à Bahreïn comme "l'un des pires jours (de) course", avec Lewis Hamilton terminant à 50 secondes du vainqueur de la course, Max Verstappen.

Cette déclaration a été suivie d'affirmations selon lesquelles Mercedes s'était "trompée" en choisissant de s'en tenir à son concept zeropod et a promis des "changements radicaux".

S'exprimant sur son podcast Formula For Success, Jordan a déclaré à propos des commentaires de Wolff : "C'est le PDG, c'est le patron. C'est à lui que revient la responsabilité. C'est sous sa surveillance que cela se passe."

"Blâmer ou critiquer quelqu'un de son équipe de conception n'est pas sincère. C'est vraiment grossier."

"Je déteste entendre cela, parce qu'il doit être un homme, se lever, prendre les choses à bras-le-corps et dire : 'mon équipe, mes gens, nous n'avons pas réussi à faire le travail avec succès en ce moment'. Cependant, il y a des temps à venir que nous attendons avec impatience et nous y serons beaucoup plus forts qu'en 2022".

Wolff est soutenu pour "résoudre les problèmes de Mercedes"

Mercedes n'a remporté qu'une seule victoire en course l'année dernière et espérait rebondir en 2023.

Malgré ses réserves sur les commentaires de Wolff, Jordan a ajouté : "Je pense que Toto est assez fort, assez grand et assez homme pour faire face à cette situation et la régler".