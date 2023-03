Le Grand Prix d'Autriche conclut un nouveau contrat avec la F1

Thibaud Comparot

Le Grand Prix d'Autriche restera au calendrier de la F1 au moins jusqu'en 2027. En effet, le Grand Prix d'Autriche a signé une prolongation de contrat.

La F1 est revenue sur le Red Bull Ring en 2014, après avoir été retirée du calendrier à la fin de la saison 2003.

L'an dernier, l'événement a vu l'un des trois sprints F1 se dérouler et le succès a été tel que le format alternatif sera de retour cette saison.

Domenicali rend hommage à Dietrich Mateschitz

Stefano Domenicali, PDG de la F1, a déclaré : "Le Grand Prix d'Autriche est un mélange parfait entre un circuit difficile, des courses à grande vitesse et un site magnifique pour nos fans. Je suis donc ravi que nous revenions au Red Bull Ring au moins jusqu'en 2027 dans le cadre de ce nouvel accord."

"Alors que nous célébrons le dixième anniversaire de notre retour à Spielberg, je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans ce renouvellement, en particulier le promoteur et Red Bull."

"Je tiens à rendre hommage à Dietrich Mateschitz pour l'amour, la passion et la vision qu'il a apportés à la Formule 1 et qui ont assuré le succès continu de l'événement et l'énorme enthousiasme pour notre sport en Autriche et dans le monde entier."

Erich Wolf, directeur général du promoteur du circuit, Projekt Spielberg GmbH & Co KG, a ajouté : "Nous sommes fiers du partenariat spécial que nous avons avec la Formule 1, et nous sommes absolument ravis d'accueillir la F1 au Red Bull Ring pour quatre années supplémentaires."

"En signant cette prolongation de contrat, la Formule 1 a pris un engagement fort envers l'Autriche, la Styrie et la région de Murtal."

"Alors que nous entrons dans la dixième année de notre partenariat avec la Formule 1, nous voulons célébrer cette étape avec tous les grands fans de ce sport et les remercier de leur fidélité et de l'atmosphère formidable qu'ils contribuent à générer."

"Tout le monde est invité à vivre un nouveau grand week-end de course à Spielberg en 2023."