Hamilton devrait rester "quelques années de plus" - Russell

Thibaud Comparot

Mercredi 15 Mars 2023 16:10

George Russell imagine Lewis Hamilton comme son coéquipier chez Mercedes "pour encore quelques années".

Il est clair qu'à terme, Toto Wolff considère George Russell, comme le successeur ultime de son coéquipier Hamilton, âgé de 38 ans.

Bien que Lewis Hamilton et le patron de l'écurie Wolff n'aient pas encore trouvé d'accord sur un nouveau contrat pour le septuple champion du monde, Russell, 25 ans, pense qu'un tel contrat sera signé.

Lorsque le journal néerlandais Formule 1 lui a demandé si Hamilton était son meilleur coéquipier, Russell a répondu : "Facilement."

"On remarque dans tout ce qu'il fait qu'il a toujours cette flamme. Je le vois bien courir ici encore quelques années."

"Le fait que la saison dernière n'ait pas été excellente a été un nouveau défi pour lui. Cela l'a motivé. Mais cela ne m'empêche pas de vouloir le battre", insiste-t-il.

"Je crois en moi. Je suis convaincu qu'un jour je pourrai battre n'importe qui".

Et Russell insiste sur le fait que tant qu'Hamilton est dans l'autre garage, cela ne fait que pousser l'équipe vers l'avant.

"Avec quelqu'un comme Lewis à vos côtés, le processus d'apprentissage est tellement plus rapide. Je n'avais jamais vécu cela jusqu'à la saison dernière - être poussé comme ça par un coéquipier. Tout d'un coup, vous voyez que la barre est beaucoup plus haute", a-t-il déclaré.

"Vous apprenez aussi beaucoup plus sur vous-même. Cela vous rend meilleur, plus fort, plus rapide."