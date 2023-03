Leclerc pénalisé sur la grille de départ du GP d'Arabie Saoudite

Thibaud Comparot

Mercredi 15 Mars 2023 15:17

Charles Leclerc sera pénalisé de 10 places sur la grille de départ lors du Grand Prix de Formule 1 d'Arabie Saoudite ce dimanche.

Le Monégasque a connu un début de saison cauchemardesque en abandonnant une troisième place dans les derniers instants du Grand Prix de Bahreïn.

La F1 assure qu'il n'y a pas eu de discussions au sujet du GP de LondresLire plus

Après la panne de son unité de puissance, Ferrari a été obligée de monter une nouvelle unité de contrôle électronique sur le moteur de Leclerc, ce qui, après que le composant a déjà été changé entre les qualifications et la course à Bahreïn, signifie qu'il utilisera déjà sa troisième unité de contrôle électronique de la saison.

Comme les pilotes ne disposent que de deux unités de contrôle électronique pour une saison entière, ce changement a entraîné une pénalité.

Ce changement remet également en question d'autres pénalités pour des changements de CE plus tard dans la campagne.

Confirmant l'abandon de la grille lors d'un entretien avec les médias mercredi, cité par F1.com, le directeur de l'écurie, Fred Vasseur, a déclaré : "Dimanche, nous avons eu deux problèmes différents."

"Le premier s'est produit le dimanche matin, lors de la mise en route, et le second pendant la course. Malheureusement, c'était deux fois l'unité de contrôle, l'ECU."

Red Bull étudie les "options" pour l'avenir d'AlphaTauriLire plus

"C'est quelque chose que nous n'avons jamais connu dans le passé. J'espère que c'est maintenant sous contrôle, mais nous avons une analyse approfondie de la situation."

"Malheureusement, nous devrons prendre la pénalité à Djeddah, car nous n'avons qu'un pool de deux unités de contrôle pour la saison."