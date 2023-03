Hamilton chez Red Bull ou chez Ferrari ? Brundle donne son avis

Thibaud Comparot

Mercredi 15 Mars 2023 11:24

Lewis Hamilton devra peut-être attendre 2024 pour tenter à nouveau de décrocher un huitième titre mondial en F1. Mais pour quelle équipe roulera-t-il ?

Le septuple champion du monde est en fin de contrat à l'issue de la saison 2023 et fait actuellement l'objet de nombreuses spéculations après un début de saison difficile avec Mercedes.

Hamilton a terminé à plus de 50 secondes du champion du monde en titre Max Verstappen à Bahreïn il y a une dizaine de jours. Red Bull et sa RB19 ont complètement dominé la course.

Le Britannique a notamment déclaré qu'il n'avait pas été suffisamment écouté par son équipe lors de la construction de la voiture de 2023, et des rumeurs l'ont lié à un éventuel transfert chez Ferrari.

Brundle : Hamilton désespère de décrocher un huitième titre

Martin Brundle s'est penché sur l'avenir d'Hamilton dans le podcast F1 de Sky Sports, en commençant par son désir de remporter un huitième titre pour dépasser le grand Michael Schumacher.

Il a déclaré : "Je pense que Lewis a l'impression d'avoir été volé à Abu Dhabi en 2021, comme beaucoup d'autres personnes. Je pense qu'il lui a fallu plusieurs mois l'année dernière, jusqu'en 2022, pour s'en remettre. Ensuite, il a piloté de façon magnifique."

"Je pense qu'il est tout à fait clair que ce huitième titre est tout ce qui compte pour lui aujourd'hui. Il s'agit pour lui de franchir ce cap, d'être à sa place et d'être considéré comme le plus grand. En avoir un de plus que n'importe qui d'autre est important pour lui".

Hamilton chez Red Bull ou Ferrari ?

Les deux destinations évidentes pour Hamilton à l'heure actuelle sont Ferrari et Red Bull, et Brundle a donné son avis sur les deux.

"Je pense qu'il voudra piloter là où il peut le faire. Si vous allez chez Ferrari par exemple, comment pouvez-vous être certain que vous y parviendrez mieux ? Ils ont leurs propres défis à relever en ce moment."

"Est-ce qu'il pourrait entrer chez Red Bull ? Pourriez-vous avoir une équipe Verstappen/Hamilton ? Pourriez-vous vous les offrir ? En avez-vous besoin ? Je pense que Red Bull est assez heureux avec un numéro un et un numéro un et demi dans la voiture. Il est mieux de faire fonctionner ce qu'il a dans une équipe magnifique".

Hamilton a maintenant 38 ans, mais il lui reste encore beaucoup de carburant dans le réservoir, selon Brundle. Il s'est servi d'un autre vétéran qui remonte le temps en F1 pour souligner ce fait.

"Il est manifestement en fin de carrière. Je peux facilement imaginer qu'il a encore cinq ans devant lui - regardez Fernando Alonso, il a trois ans de plus que Lewis et il conduit probablement à son meilleur niveau, voire à un niveau équivalent."

"Lewis a donc encore une chance de rejoindre une équipe, de la rendre championne du monde et d'obtenir tous les honneurs qu'il souhaite. Je pense que c'est ce qu'il est en train de faire pour le moment."

"Il se dit peut-être 'Si je peux faire en sorte que ça marche, c'est la meilleure solution. Si ce n'est pas le cas, je devrai peut-être aller voir ailleurs'."