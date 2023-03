"Le moteur d'Hamilton a fourni 4 ch de plus que la meilleure Aston Martin"

Thibaud Comparot

Mardi 14 Mars 2023 18:50

À Bahreïn, Lewis Hamilton disposait de plus de puissance moteur et a pourtant été dépassé par Fernando Alonso, bénéficiant lui aussi d'un moteur Mercedes.

Les équipes d'usine qui fournissent des moteurs à d'autres équipes devraient, en théorie, vendre le même équipement que celui qu'elles utilisent elles-mêmes. Toutefois, une différence minime est désormais autorisée et les moteurs les plus performants sont utilisés par les équipes d'usine elles-mêmes. Par exemple, Lewis Hamilton avait un peu plus de puissance que Fernando Alonso à Bahreïn, comme le rapporte The Objective.

Dans le passé, il était courant que les équipes d'usine cèdent leurs moteurs les plus faibles aux équipes clientes. De plus, ces moteurs plus anciens ou dépouillés ne disposaient souvent pas d'un mode de qualification, ce qui était auparavant utilisé par Ferrari et Mercedes.

Toutefois, en 2018, la FIA a décidé de durcir les règles. Les équipes d'usine se doivent de fournir les moteurs qu'elles utilisent elles-mêmes aux équipes clientes. Les unités de puissance doivent être exactement les mêmes, tant au niveau du logiciel que du matériel. Une marge d'erreur minimale est toutefois autorisée. En effet, il existe toujours des écarts mineurs entre les modèles produits en usine. Ces différences semblent négligeables, mais chaque cheval supplémentaire sur le moteur en vaut la peine, surtout en Formule 1.

Mercedes conserve en interne les moteurs les plus puissants

Mercedes fournit des moteurs à Williams, McLaren et Aston Martin, ce qui en fait la plus grande marque de moteurs de la F1. Il est donc surprenant que cette dernière semble tirer un meilleur parti de son moteur que Mercedes elle-même. De plus, Mercedes réserverait son meilleur moteur à Hamilton.

Pourtant, Alonso a réussi à en tirer davantage lors du Grand Prix de Bahreïn. Cela semble lié à la manière dont l'Espagnol gère le système ERS. Alonso se documente sur le fonctionnement de la source d'énergie et tente d'adapter son style de conduite en conséquence.

Hamilton disposait de 4 CV de plus à Bahreïn

Une belle performance de la part d'Alonso, surtout quand on sait que Mercedes réserve à Hamilton le meilleur moteur sorti de l'usine de Brixworth. Parmi les différences autorisées dans les marges, le meilleur moteur est réservé au septuple champion du monde. Hamilton aurait roulé avec 3 kW de plus que la meilleure Aston Martin, soit environ 4 CV, selon le média susmentionné. Cependant, Mercedes n'a pas réussi jusqu'à présent à convertir ce petit avantage en meilleures performances.