Thibaud Comparot

Mardi 14 Mars 2023 17:38

Otmar Szafnauer a demandé à Alpine d'arrêter les erreurs après en avoir "trop fait" lors du Grand Prix de Bahreïn.

Alpine fait partie des équipes qui ont connu un premier week-end difficile, Esteban Ocon ayant été pénalisé à trois reprises, tandis que Pierre Gasly s'est qualifié en dernière position avant de remonter à la neuvième place.

"Nous avons quitté Bahreïn avec des sentiments mitigés", a admis Szafnauer.

"D'un côté, nous sommes satisfaits d'avoir marqué des points, car Pierre est parti du fond de la grille pour atteindre la neuvième place et sa conduite a nécessité de bonnes décisions, une stratégie bien exécutée et un rythme de course élevé, ce dont nous avons fait preuve."

"D'un autre côté, nous avons commis trop d'erreurs tout au long du week-end et nous pouvons tous faire mieux pour les corriger."

Les pénalités d'Ocon "un cas unique"

Lors de la dernière course, Ocon a égalé le record de Pastor Maldonado avec trois pénalités en une seule course.

Malgré ce record, seules deux de ces fautes peuvent être attribuées au Français : avoir positionné sa voiture hors de son emplacement sur la grille au départ de la course et avoir dépassé la vitesse dans la voie des stands lorsqu'il a purgé sa première sanction.

Szafnauer a soutenu son pilote pour qu'il mette cette affaire derrière lui : "Je pense que la course d'Esteban était un cas unique, le point culminant d'une série d'erreurs, certaines de son côté, d'autres opérationnelles et son côté du garage va sans aucun doute rebondir en Arabie Saoudite."

"Pour l'instant, nous savons que l'A523 a du potentiel. Nous n'avons pas encore tout exploité au maximum et il y a du travail devant nous pour y parvenir. La saison est longue, nous avons commencé avec des points et nous devons continuer à pousser en tant qu'équipe."