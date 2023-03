Les soucis de Ferrari ne sont que des "problèmes de démarrage" - Vasseur

Thibaud Comparot

Mardi 14 Mars 2023 16:59

Fred Vasseur, directeur de l'équipe Ferrari, a déclaré que les problèmes rencontrés lors du Grand Prix de Bahreïn n'étaient que des "problèmes initiaux".

La Scuderia occupe la quatrième place du classement des constructeurs à l'issue de la course inaugurale de la saison 2023. Charles Leclerc a abandonné à la suite d'une panne de moteur et Carlos Sainz a dû faire face à une forte dégradation des pneus.

Même si l'on s'attendait à ce que Red Bull bénéficie d'un meilleur rythme de course, l'écart de 48 secondes qui séparait Sainz du vainqueur, Max Verstappen, était bien trop important.

Un aspect déroutant pour Ferrari est que ce déficit est survenu après que Leclerc a poussé Verstappen jusqu'au bout en qualifications - le Monégasque manquant une place sur la première ligne seulement après que Ferrari a choisi de ne pas brûler un deuxième jeu de pneus tendres en Q3.

Interrogé sur le fait qu'il est certain que l'écart actuel entre les écuries n'a rien à voir avec le concept de la voiture de Ferrari, Vasseur a répondu : "C'est ma position, j'en suis sûr."

"Je n'ai jamais vu de ma vie une voiture capable d'être rapide sur un tour et un concept qui ne l'est pas sur les longs relais."

Ferrari va "revenir plus fort"

L'an dernier, Ferrari a connu un nombre important de problèmes de fiabilité qui ont contribué à l'incapacité de l'équipe à proposer un véritable challenge à Red Bull dans le cadre du championnat.

En ce qui concerne les niveaux élevés de dégradation subis par Sainz, Vasseur a ajouté : "De mon point de vue, c'est plus un problème de réglage et un problème de démarrage que nous devons comprendre, même si c'est à propos du refroidissement ou quelque chose comme ça et revenir un peu plus fort".