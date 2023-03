Williams nomme Brousseau au poste de directeur général de l'écurie

Thibaud Comparot

L'écurie Williams Racing a nommé Frédéric Brousseau au poste de directeur des opérations de l'équipe. Celle-ci tente depuis plusieurs années de sortir de la crise. Brousseau prendra ses fonctions chez Williams à partir du mois d'avril.

Williams a annoncé mardi après-midi la nomination de Brousseau au poste de directeur des opérations de l'écurie de Formule 1 Williams. L'équipe a détaillé la carrière de Brousseau.

"Après avoir occupé plusieurs postes de direction au cours de sa carrière chez Pratt & Whitney, Frédéric a été nommé vice-président des opérations chez P&W en avril 2022. À ce titre, il a supervisé les opérations mondiales de l'entreprise, qui comptent 12 sites au Canada, en Pologne, au Maroc et en Chine. Il a également dirigé la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'entreprise, la stratégie d'approvisionnement et l'industrialisation des nouveaux programmes. Il était responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle, en veillant tout particulièrement à la compétitivité opérationnelle des sites et de la chaîne d'approvisionnement."

Réaction de Williams

Matthew Savage, président du conseil d'administration de Williams Racing, est ravi de la nouvelle recrue de Williams.

"Nous sommes ravis d'accueillir Frédéric à bord en tant que leader dynamique et expérimenté qui peut contribuer à la transformation de Williams Racing. Il a commencé sa carrière dans l'atelier et, dans son dernier poste, il était responsable des opérations aérospatiales mondiales, y compris la direction de plusieurs sites de production dans le monde et d'une opération comptant plus de 10 000 employés. Je m'attends à ce qu'il apporte une contribution significative à notre parcours chez Williams Racing."

Réaction de Brousseau

Brousseau est également heureux de faire maintenant partie du monde de la Formule 1.

"Il n'y a pas de meilleur sentiment que de commencer un nouveau voyage et de travailler à la réalisation de ses rêves. Le début de la saison a été passionnant et j'ai hâte de commencer à travailler avec une équipe qui a un tel héritage en Formule 1. Je suis impatient de commencer et d'aider à construire l'avenir de l'organisation avec tout le monde chez Williams Racing."