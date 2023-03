Le projet d'un Grand Prix de F1 à Londres dévoilé

Thibaud Comparot

Les plans d'une nouvelle épreuve de F1 dans les Docklands de Londres ont été révélés, avec une première course potentielle dès 2026.

La F1 a longtemps flirté avec l'idée de courir à Londres, mais le niveau élevé de perturbation de la ville ainsi que l'impact sur l'environnement ont été des points de blocage.

Ce dernier projet, proposé par le LDN Collective, un groupe d'experts en environnement bâti, et la société de conseil DAR, utiliserait des modules flottants qui pourraient également former des pistes cyclables ou de course à pied.

Une fois démonté, le revêtement complet de la piste, conforme aux normes FIA, serait découvert.

"Une fois que nous aurons obtenu le permis de construire, nous pourrons construire ce projet en 24 mois", a déclaré Max Farrell, fondateur de LDN Collective, au Times.

"Je pense donc qu'il existe un scénario idéal pour organiser un Grand Prix de Londres en août 2026. Si tout le monde s'y met, ce serait faisable."

Il est rapporté que cet ajout d'une course londonienne au calendrier ne menacerait pas le Grand Prix de Grande-Bretagne existant, bien que le contrat actuel de Silverstone doive expirer après la course de 2024.

Il est ainsi envisagé d'organiser un Grand Prix de Londres, sur un circuit urbain à haute vitesse. La piste de 5,9 km comprendrait 22 virages à une vitesse moyenne d'environ 205 km/h, pour un temps au tour estimé à 1'42. De longues pleines charges seraient combinées à de gros freinages afin de faciliter les dépassements. Il s'agirait ainsi de l'équivalent britannique du Circuit Gilles Villeneuve, à Montréal.

Une caractéristique "unique"

Les voies des stands de F1 sont souvent très classiques et longent la ligne droite principale, mais la course de Londres promet quelque chose de très différent.

En l'occurrence, la voie des stands longerait le pont de service et de chargement du premier étage de l'ExCeL - le bâtiment qui accueille le E-Prix de la Formule E à Londres.

"Nous savons que la Formule 1 est intéressée par l'organisation d'un Grand Prix ici et nous avons conçu un circuit qui répond à toutes leurs exigences et réglementations", a ajouté Farrell.

"Nous avons discuté des propositions avec la Greater London Authority, qui élabore une stratégie sur l'eau et un cadre de planification avec le conseil municipal de Newham, sur lesquels nous espérons nous aligner."

"Avec ou sans la F1, ces propositions sont porteuses de transformation et donneraient un coup de fouet à Londres et au Royaume-Uni dans son ensemble, alors que nous sortons de la pandémie".

Cependant, d'après Motorsport.com, il n'y a actuellement pas de discussions entre la Formule 1 et les instigateurs de ce projet.