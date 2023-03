Pirelli explique les choix de pneus pour un GP d'Arabie Saoudite "imprévisible"

Thibaud Comparot

Mardi 14 Mars 2023 11:31

Pirelli a annoncé et expliqué ses choix de pneus pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite qui aura lieu le week-end prochain. Le manufacturier italien a choisi les pneus C2, C3 et C4 pour le week-end de Djeddah et a expliqué pourquoi.

Pour la nouvelle saison, Pirelli a annoncé un nouveau composé dans le panel mis à disposition des écuries. Le pneu le plus dur de la saison dernière [C1] deviendra le C0 à partir de cette année, ce qui en fait la gomme la plus dure à choisir. Cependant, un nouveau pneu remplacera désormais le C1. Cela signifie qu'à partir de cette saison, nous aurons le choix entre six composés différents : du C0 au C5.

Pirelli fait le même choix qu'en 2022

Lors de cette annonce, ils ont également annoncé les choix de pneus pour les trois premières courses de la saison, avec le choix pour Djeddah du C2 au C4, le C2 étant le composé le plus dur et le C4 le plus tendre. Mario Isola, représentant de Pirelli, s'exprime sur ces choix et sur le circuit.

Marko voit la concurrence rattraper Red Bull en 2023Lire plus

"Nous avons choisi d'utiliser les mêmes gommes que l'année dernière pour le circuit urbain ultra rapide de Djeddah. Nous avons fait cela parce que les pneus avaient alors montré une très bonne constance tout au long du week-end."

Le succès de l'édition 2022

Isola poursuit : "Lors des deux premières courses disputées jusqu'à présent, le Grand Prix d'Arabie saoudite s'est avéré assez imprévisible en raison du nombre de voitures de sécurité et de neutralisations. C'est un circuit urbain très caractéristique. En 2022, un seul arrêt était le choix le plus rapide. Une voiture de sécurité a permis un arrêt au stand précoce pour la plupart des pilotes, qui ont fini par terminer sur le pneu dur. Max Verstappen et Charles Leclerc ont pu se battre ensemble pendant un long moment grâce à une bonne durée de vie des pneus et le pilote Red Bull a finalement franchi la ligne d'arrivée avec moins d'une seconde d'avance sur son poursuivant, après une belle course."

VIDÉO - L'incroyable bataille Verstappen-Leclerc en 2022 !