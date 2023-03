Marko voit la concurrence rattraper Red Bull en 2023

Thibaud Comparot

Mardi 14 Mars 2023 10:54

Helmut Marko estime que Red Bull verra les écuries concurrentes combler l'écart dès la saison qui vient de commencer.

Helmut Marko l'assure, Red Bull souffrira des sanctions infligées pour dépassement du plafond budgétaire dès cette saison. Le consultant spécial de l'écurie de Milton Keynes explique que c'est le développement de l'actuelle RB19 qui, peu à peu, va se compliquer et permettra à la concurrence de se rapprocher.

"On s'est préparés de manière optimale pour la saison", explique-t-il à la rédaction allemande de Motorsport.com. "Une fois que l'on a su que cette pénalité serait infligée, il était évident, en entrant en soufflerie, qu'il fallait faire ça efficacement. Chaque run [en soufflerie] faisait l'objet d'un plan clair. Pour l'instant, on a réussi. Mais naturellement, au fur et à mesure que la saison avancera et que l'on manquera de temps de soufflerie, les autres en auront encore à leur disposition et notre avance va fondre. C'est pourquoi il est extrêmement important de prendre les points maintenant."

Helmut Marko estime également que l'affirmation de George Russell selon laquelle dominera l'intégralité de la saison ne se vérifiera pas.

"Cette déclaration de Russell s'explique peut-être par la frustration du Grand Prix de Bahreïn", avance-t-il. "C'était une course sur un circuit spécifique, où le revêtement est extrêmement rugueux, ce qui signifie que l'usure des pneus joue un rôle très important. Oui, on a réalisé une belle performance. Mais pas de là à remporter toutes les courses et avoir déjà le titre en poche. Ce serait bien si c'était si facile."

Red Bull a également un volet technique à travailler, après des essais libres qui ont mis en lumière que tout n'était pas parfait sur la monoplace 2023 à Bahreïn.

"On avait une voiture très équilibrée pendant les essais [hivernaux] et le vendredi, on a soudainement eu du sous-virage relativement important", précise Helmut Marko. "C'est quelque chose que Max n'aime pas du tout. Mais les autres écuries ont connu la même chose. Il doit y avoir un autre facteur, peut-être le sable ou la température. Laborieusement, je dois dire, on a retrouvé un setup qui a permis à Max de signer la pole position puis la victoire."