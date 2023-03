Vasseur dément avoir été dépossédé de certains pouvoirs chez Ferrari

Thibaud Comparot

Frédéric Vasseur a répondu aux affirmations selon lesquelles il ne serait pas satisfait de sa situation en tant que nouveau patron de l'écurie Ferrari.

Au milieu d'une série de départs confirmés et de rumeurs concernant le personnel, il a également été entendu cette semaine que le Français Vasseur s'est trouvé en conflit avec le PDG de Ferrari, Benedetto Vigna.

La rumeur veut que Vigna ait mis son veto à un accord de sponsoring que Vasseur négociait et qu'il ait repris d'autres fonctions précédemment assumées par l'ancien patron de l'équipe, Mattia Binotto, qui a été limogé.

Dans un entretien accordé à Auto Hebdo, Vasseur dément.

"Je dispose de ressources et d'un pouvoir de décision que je n'ai jamais eus ailleurs", insiste l'ancien patron de Renault et d'Alfa Romeo.

Cependant, ce qui semble clair, c'est que Charles Leclerc est déjà frustré par le décevant début de saison 2023 de Ferrari.

Lorsque Canal Plus lui a demandé s'il savait combien de courses Max Verstappen avait gagné au cours des deux dernières années, il a répondu : "Non et je ne veux pas le savoir".

Le natif de Monaco ne savait pas non plus combien de victoires Ferrari avait obtenu au cours des dix dernières années.

"Non, mais ce serait sans doute un chiffre difficile à entendre", a déclaré Leclerc.

Il insiste toutefois sur le fait que le mauvais départ de Ferrari en 2023 n'est pas une grande surprise.

"Nous n'avons pas été surpris que cela se produise après les journées d'essais, a-t-il dit, mais c'était quand même douloureux au moment de se comparer à Red Bull."

Selon l'ancien pilote de F1, Ralf Schumacher, Ferrari devrait toutefois être surpris.

"Je ne sais pas comment on peut commettre une telle erreur", a-t-il déclaré à formel1.de, en faisant référence au plus gros problème de Ferrari depuis le début de l'année : l'usure des pneus.

"Ils doivent vraiment régler ce problème, parce qu'il existait déjà l'année dernière et j'ai l'impression qu'il s'est aggravé au lieu de s'améliorer."

Mais la légende allemande de la course automobile Hans-Joachim Stuck soutient Vasseur - qui n'était pas en charge lorsque Ferrari a conçu la voiture 2023 - pour résoudre les problèmes.

"Il y aura probablement beaucoup de pression venant d'en haut", a-t-il déclaré à Eurosport, "mais Vasseur est l'homme qu'il faut pour cela".

"Il a également besoin d'un certain temps pour apporter toutes ses compétences et son expérience. En Italie, on parle souvent du 'grand casino', il faudra donc un certain temps avant qu'ils n'atteignent le niveau qu'ils espèrent."