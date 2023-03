Alonso est en mission : "Je vise le championnat du monde"

Thibaud Comparot

Fernando Alonso insiste sur le fait que son seul véritable objectif en Formule 1 est de remporter un troisième titre de champion du monde des pilotes.

L'Espagnol, âgé de 41 ans, y aspire depuis qu'il a quitté Renault à l'âge de 26 ans pour courir chez McLaren et Ferrari, avant de prendre sa retraite à l'issue de trois saisons décevantes chez McLaren-Honda.

Mais Alonso est revenu chez Alpine l'année dernière et court actuellement avec Aston Martin dans le cadre d'un contrat de deux ans. Il a étonné le paddock de la F1 en décrochant son 99e podium lors de l'ouverture de la saison à Bahreïn.

Certains disent qu'il est évident qu'Alonso veut maintenant son 100e podium, tandis que d'autres pensent que la "Mission 33", virale sur les réseaux sociaux, est un signe clair que son véritable objectif pour 2023 est une insolite 33e victoire en carrière.

"100e podium ? 33e victoire ? Je vise le championnat du monde", a déclaré Alonso à Canal Plus.

Lando Norris, pilote McLaren, pense que c'est possible, déclarant lors d'un jeu en direct avant le GP d'Arabie saoudite de ce week-end : "Il (Alonso) pourrait être champion cette année."

"Vous imaginez ?"

En effet, le grand pas en avant d'Aston Martin en 2023 a été une surprise en haut et en bas de la pitlane.

"Toute la partie arrière de la voiture vient de Mercedes", a déclaré à motorsport-total.com James Vowles, l'ancien responsable de la stratégie de Mercedes, aujourd'hui directeur de l'équipe Williams.

"Ce qu'ils ont fait de bien, c'est le développement aérodynamique. Mais j'ai encore du mal à imaginer qu'Aston Martin soit régulièrement dans les trois premières équipes."

La F1 débarque à Djeddah

Après une première manche étincelante dans la nuit de Bahreïn, les vingt pilotes de la grille de la Formule 1 vont se frotter ce week-end au tracé urbain ultra rapide du Jeddah Corniche Circuit. La course se déroulera dimanche prochain et le départ sera donné à 18 heures sur Canal +.

Pour le moment, et après deux éditions, seuls Lewis Hamilton (2021) et Max Verstappen (2022) se sont imposés entre les murs de Djeddah. Fernando Alonso deviendra-t-il le troisième pilote à remporter une course sur cette piste ? Réponse dimanche.