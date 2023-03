Ferrari - "Il leur arrive toujours quelque chose"

Thibaud Comparot

Lundi 13 Mars 2023 19:36

L'ancien coordinateur de l'équipe McLaren, Jo Ramírez, a déploré les constantes défaillances de Ferrari qui continuent de coûter cher à l'équipe italienne.

Ferrari a connu un Grand Prix de Bahreïn difficile, Charles Leclerc abandonnant la troisième place en raison d'une panne de moteur, tandis que Carlos Sainz a terminé quatrième. L'Espagnol a souffert d'une forte dégradation de ses pneus tout au long de la course.

Ferrari - Qui sera le prochain à quitter le navire ... Leclerc ?Lire plus

Cela fait suite à une saison 2022 décevante qui a vu Ferrari perdre un grand nombre de points en raison de problèmes de fiabilité et de stratégie.

En revanche, Red Bull a bénéficié d'une performance extrêmement brillante grâce à Max Verstappen, qui a remporté la course et à Sergio Perez, qui a terminé deuxième de l'épreuve.

Interrogé sur l'équipe qui pourrait s'imposer en deuxième position derrière Red Bull, Ramírez a déclaré à AS.com : "Ce devrait être Ferrari parce qu'ils sont rapides et ont un bon moteur, mais ils ont toujours des problèmes de fiabilité ou des erreurs de stratégie."

"Il leur arrive toujours quelque chose, mais s'ils résolvent le problème, ils seront derrière Red Bull."

Ne pas oublier Mercedes

Mercedes a connu un week-end encore plus difficile que Ferrari. Bien que les Flèches d'argent comptent quatre points et une place d'avance sur le constructeur italien au classement, Lewis Hamilton et George Russell ont tous deux eu du mal à trouver le rythme.

Cela a été mis en évidence par le retard de 50 secondes de Lewis Hamilton sur Verstappen au passage du drapeau à damier. Ce résultat a forcé le directeur de l'équipe, Toto Wolff, à admettre que l'équipe s'était "trompée" avec la W14 et à promettre des changements "radicaux".

Laurent Mekies serait sur le point de quitter la Scuderia FerrariLire plus

Loin d'exclure Mercedes, Ramírez a ajouté : "Nous ne devons pas non plus oublier Mercedes, même si elle n'est pas bon en ce moment."

"C'est une équipe avec une structure si puissante et une telle qualité dans ses pilotes que dans quatre ou cinq courses, nous les verrons plus haut, c'est certain."