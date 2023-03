Laurent Mekies serait sur le point de quitter la Scuderia Ferrari

Thibaud Comparot

Lundi 13 Mars 2023 15:27

Laurent Mekies, directeur de course et directeur adjoint de l'écurie Ferrari, serait le prochain à envisager de quitter l'écurie basée à Maranello.

Bien que le patron de l'équipe Frédéric Vasseur soit très satisfait de Mekies, la présence du PDG, Benedict Vigna, serait à l'origine de la décision du Français.

Mekies a quitté la Scuderia Toro Rosso (AlphaTauri) en 2014 pour travailler comme directeur de la sécurité à la FIA et a été nommé directeur de course adjoint de la F1 en 2017. En 2018, Ferrari a frappé à la porte et le Français est arrivé au sein de la Scuderia en tant que directeur sportif et, en janvier 2021, Mattia Binotto, alors patron de l'équipe, a souvent placé Mekies en tant que directeur adjoint de l'équipe et directeur de course de l'écurie.

Des problèmes chez Ferrari

Sur le plan sportif, les choses ne vont pas encore très bien pour l'écurie de Maranello. Le Grand Prix de Bahreïn a montré que la SF-23 n'est toujours pas à la hauteur de la RB19 de Red Bull et l'abandon de Charles Leclerc a également été douloureux pour l'équipe italienne. En coulisses, la situation est également incertaine, car, selon la presse italienne, le patron de l'équipe, Fred Vasseur, serait en désaccord avec le directeur général, Benedict Vigna. Ce dernier interviendrait dans la gestion quotidienne de l'équipe, ce qui susciterait de nombreux mécontentements.

Mekies a des offres en poche

Selon Formu1a.uno, Mekies a exprimé son intention de quitter Ferrari, mais l'écurie a posé des conditions contractuelles si strictes que le Français ne peut pas partir sans peine. Mekies aurait déjà suscité l'intérêt d'Alpine, de la FIA et de Liberty Media, mais le Français doit d'abord se libérer de son contrat avec l'écurie italienne.

Vasseur serait favorable au maintien de Mekies, mais le directeur de course est troublé par le cours actuel des événements et en particulier par le fait que le PDG, Benedict Vigna, ait mis le doigt dans l'engrenage. En effet, Laurent Mekies voudrait rendre compte à Vasseur, mais il doit maintenant le faire également au PDG, ce qui fait que l'équipe a plusieurs capitaines sur le bateau et le Français ne veut plus en faire partie.