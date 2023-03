La compagne de Jean Todt sacrée meilleure actrice aux Oscars 2023

Thibaud Comparot

Lundi 13 Mars 2023 14:41

Michelle Yeoh, la compagne de Jean Todt, l'ancien patron de l'écurie Ferrari, a été récompensée lors de la 95e cérémonie des Oscars qui s'est déroulée dimanche soir.

En effet, Michelle Yeoh est devenue la première femme asiatique à remporter l'Oscar de la "meilleure actrice" pour son rôle dans le film "Everything Everywhere All at Once" (2022).

Jean Todt, 77 ans, a accompagné Yeoh lors de la cérémonie à Tinseltown dimanche soir et était manifestement ravi de voir sa compagne couronner son illustre carrière avec style. Elle a été déclarée gagnante parmi des stars telles que Ana de Armas, Cate Blanchett, Michelle Williams et Andrea Riseborough. L'ancien patron de l'écurie Ferrari est devenu un habitué du tapis rouge, puisque le Français était également présent à Londres pour les BAFTA le mois dernier.

Ils se sont rencontrés à l'époque de Ferrari

Todt et Yeoh sont ensemble depuis une vingtaine d'années, après avoir formé un couple durant ses années de gloire en tant que patron de l'écurie Ferrari. La rumeur veut qu'un certain Michael Schumacher ait aidé Todt à courtiser la superstar malaisienne et Michelle et lui sont de bons amis de la famille Schumacher. "Everything Everywhere All at Once" n'est que la dernière d'une longue série de performances de Yeoh. Son CV comprend également son interprétation dans le classique de 2000 "Tigre et Dragon cachés".