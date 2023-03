Coulthard admiratif d'un Verstappen qui n'a peur de personne

Thibaud Comparot

Lundi 13 Mars 2023 13:20

David Coulthard a fait part de toute son admiration pour Max Verstappen et son parcours.

Présent en Inde pour une démonstration avec la Red Bull RB7 ce week-end, David Coulthard ne tarit pas d'éloges sur le double Champion du monde Max Verstappen, dont il s'est dit admiratif.

"On ne lui a pas offert la voie d'accès à la F1", estime-t-il dans les colonnes du Hindustan Times. "Il a dû se battre pour y arriver. Il a travaillé très dur au début de sa carrière. Et à chaque fois, il a montré qu'il avait cet état d'esprit combatif, qu'il n'avait peur d'aucun concurrent. Son éthique de travail, ainsi que son talent naturel, lui ont donné une longueur d'avance sur beaucoup de ses concurrents."

L'Écossais a toutefois conscience de la prépondérance prise par Red Bull dans ces succès.

"Le plus important, c'est la voiture, parce que sans une excellente voiture, sans une excellente équipe de conception, peu importe qui tu es comme pilote, tu ne gagneras pas un Grand Prix", souligne-t-il. "Peut-être que Lewis [Hamilton] en est un exemple. Alonso, un grand champion du passé, n'a pas gagné un Grand Prix depuis un certain temps."

"Dans un second temps, le pilote fait une différence. Chez Red Bull, Sergio Pérez est un pilote très talentueux, mais les résultats nous montrent qu'il lui manque ce demi-dixième, ou quelque chose comme ça, que Max a. De la même manière, il me manquait ce demi-dixième par rapport à Mika [Häkkinen] et Kimi [Räikkönen]. Les faits ne mentent pas."`

"On a pu voir à Bahreïn que Ferrari était un peu plus rapide en ligne droite", constate-t-il encore. "En qualifications, la pole position est revenue à Red Bull. Peut-être que sur un circuit comme Spa, ça aurait été différent, car les lignes droites sont plus longues. L'écart entre la voiture la plus rapide et celle qui a terminé troisième était infime en qualifications. Il était plus important en course."

"Que peuvent faire les autres écuries ? Utiliser cette analyse pour comprendre sur quoi elles doivent se concentrer, puis libérer la créativité dans leurs bureaux d'études. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de secret."