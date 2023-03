Mercedes : "La W14 n'a pas répondu à nos attentes"

Thibaud Comparot

Mercedes a adressé une lettre à ses fans après le Grand Prix de Bahreïn, décevant pour la firme à l'étoile.

Ce week-end, Mercedes a adopté une communication différente pour tenter de redresser la tête publiquement après ses débuts compliqués en 2023 au Grand Prix de Bahreïn. L'écurie a ainsi adressé une lettre ouverte à ses fans pour les assurer de sa volonté farouche de retrouver les sommets.

Une missive qui débute ainsi : "Bahreïn a fait mal. Mal à chacun d'entre nous qui abordons cette saison avec la volonté de se battre pour des titres mondiaux. Ça fait mal à toute l'équipe après avoir consacré autant d'efforts à une voiture qui n'a pas répondu à nos attentes."

"Tout d'abord, nous ne paniquerons pas et ne réagirons pas de manière irréfléchie", peut-on lire ensuite. "Dans un contexte aussi brûlant que celui de la F1, les gens sont prompts à pointer du doigt ou à chercher des boucs émissaires. Au sein de l'écurie, nous parlons d'avoir le courage d'échouer, le caractère d'être responsable et la force de considérer l'échec comme une opportunité. Nous avons fait preuve d'une ouverture et d'une franchise sans faille quant à notre situation. Et nous travaillons d'urgence et calmement à l'élaboration de notre plan de redressement, en nous concentrant sur ce qui doit se passer à court, moyen et long terme pour gagner. Nous avons déjà des évolutions dans les cartons pour les prochains Grands Prix et il y en aura d'autres à venir. Mais ça ne se fera pas en un claquement de doigts, il n'y a pas de recette miracle en F1."

"Deuxièmement, nous garderons la tête haute et nous ferons les choses étape par étape, ensemble. Nous sommes Mercedes. Nous connaissons les standards auxquels nous aspirons et personne ne bronche quand nous regardons la montagne que nous devons gravir. Ce ne sera pas facile, mais où est la valeur dans la facilité ? C'est dans ces moments-là que se forge le caractère, qu'une équipe devient plus grande que la somme de ses individualités, qu'elle s'attaque à des problèmes difficiles et les règle. Nous sommes unis contre vents et marées, de Toto, Lewis et George jusqu'à chaque femme et homme dans les usines de Brackley et Brixworth. Et nous aimons ce défi."

Et la lettre de conclure : "Nous travaillons déjà d'arrache-pied pour changer le cours de la saison 2023. Le redressement a commencé immédiatement après la course, et tout le monde a un rôle à jouer".