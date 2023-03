Sainz espère réduire l'écart avec Red Bull à Djéddah

Thibaud Comparot

Lundi 13 Mars 2023 11:36

Carlos Sainz est convaincu que Ferrari fera une meilleure course au Grand Prix d'Arabie saoudite après une première manche mitigée à Bahreïn.

Charles Leclerc, son coéquipier, a abandonné lors de la première course en raison de problèmes liés à sa batterie et Sainz a franchi le drapeau d'arrivée avec 50 secondes de retard sur le vainqueur du Grand Prix, Max Verstappen.

Pour la troisième année consécutive, la Formule 1 va se rendre à Djeddah pour y disputer un Grand Prix dans la nuit saoudienne. En effet, le circuit de la Corniche de Djeddah sera le champ de bataille de la deuxième manche du Championnat du monde. Pour l'instant, Red Bull Racing a le vent en poupe, puisqu'elle a réussi à faire un doublé lors de l'ouverture de la saison à Bahreïn suivi par Fernando Alonso en P3.

La course de Bahreïn a donné à réfléchir à Mercedes en particulier, car l'équipe doit travailler pour faire fonctionner la voiture. Ferrari a également constaté un écart plus important que prévu avec Red Bull et l'équipe italienne a également du temps à rattraper.

Forte usure des pneus

Ferrari a encore manqué de vitesse à Bahreïn pour rendre les choses difficiles pour Red Bull, mais l'équipe a également souffert d'une forte usure des pneus de la SF-23. Sainz estime que l'usure des pneus n'est qu'un problème propre à Bahreïn.

"À Bahreïn, le niveau de dégradation des pneus est le plus élevé, donc nous n'avons qu'un seul exemple pour l'instant. Je suis donc persuadé que nous pouvons être dans le coup sur d'autres circuits", a-t-il expliqué à RaceFans.

Les caractéristiques de Djeddah

Le circuit de Djeddah est encore une fois d'une nature complètement différente et Sainz s'attend donc à un meilleur résultat pour Ferrari lors de la deuxième manche du championnat.

"Le tarmac de Djeddah est très différent, la dégradation n'est pas aussi importante pour les pneus arrière. Je suis donc certain que ce sera un peu différent sur les autres circuits", prédit-il. Pour l'instant, Ferrari ne semble pas s'inquiéter de son retard sur Red Bull.