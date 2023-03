Williams conservera son nom "emblématique" en F1

Thibaud Comparot

Lundi 13 Mars 2023 09:55

L'équipe Williams ne semble pas près de perdre son célèbre nom en F1.

En effet, l'équipe basée à Grove est entièrement contrôlée par la société d'investissement américaine Dorilton. La fille du fondateur de l'équipe, Frank Williams, Claire, a renoncé à son poste de direction et à l'implication de la famille dans l'équipe en 2020.

Mais le nouveau patron de l'équipe, James Vowles, assure que "le nom Williams est une icône."

"Le nom Williams est une marque emblématique et je ne vois aucune raison de m'en passer."

Williams reste également farouchement indépendante, même si les temps difficiles de la dernière décennie et au-delà l’oblige à se fournir en composants mécaniques, comme la transmission, chez Mercedes.

Mais Vowles, qui vient d'arriver dans l'équipe après avoir été responsable de la stratégie de Mercedes, a indiqué que cela pourrait bientôt changer.

"Il faut bien prendre son destin en main à un moment ou à un autre", a-t-il déclaré. "On ne peut pas toujours compter sur les autres."

"Mais pour l'instant, un partenariat comme celui que nous avons avec Mercedes est le meilleur moyen pour nous de nous remettre sur pied."

Cela ne signifie pas pour autant que Williams restera fidèle à Mercedes au-delà de 2025, d'autant plus que Honda est à la recherche d'un nouveau partenaire.

Vowles affirme que Williams réfléchira cette année à son partenaire moteur pour 2026.

"Nous discutons de la fourniture de moteurs en 2026 avec Mercedes et d'autres motoristes", a-t-il révélé. "Nous analysons le marché afin de prendre la meilleure décision possible pour l'équipe".

Le nouveau plafond budgétaire de la Formule 1 aide les équipes plus petites et moins compétitives, comme Williams et Haas, à jouer sur un pied d'égalité.

Günther Steiner, patron de Haas, affirme que le nouveau sponsor principal de l'équipe américaine signifie qu'elle sera, pour la première fois de son histoire, à la limite du budget alloué.

"Je peux le confirmer", a-t-il déclaré à Auto Hebdo. "Et je peux dire sans trop m'avancer que c'est le cas pour toutes les équipes cette année."