Thibaud Comparot

Lundi 13 Mars 2023 08:13

La petite amie de Fernando Alonso a révélé une information confidentielle sur le contrat du pilote espagnol avec Aston Martin.

En août dernier, l'Espagnol, aujourd'hui âgé de 41 ans, a signé ce que l'équipe et lui-même ont appelé un contrat "pluriannuel" démarrant en 2023.

Steiner explique ses critiques cinglantes sur Schumacher dans Drive to SurviveLire plus

Le contrat a débuté récemment à Bahreïn avec un podium, accompagné par les deux pilotes Red Bull.

Les responsables de l'équipe Red Bull ont réagi en soulignant les similitudes visibles entre la nouvelle Aston Martin et la Red Bull qui a remporté le titre en 2022.

"Aston Martin ressemble à une Red Bull parce qu'Aston Martin a pris la moitié des employés aérodynamiques de Red Bull", a déclaré Franz Tost, patron de l'équipe AlphaTauri, propriété de la firme autrichienne, cité par Diario Sport.

"Alors bien sûr, ils ont construit la même voiture et l'ont peinte en vert."

Tost a déclaré que le propriétaire de l'équipe Aston Martin, Lawrence Stroll, un milliardaire canadien du secteur de la mode, a payé très cher pour cette Red Bull verte.

"C'est une question d'argent", a déclaré Tost, "car ces personnes n'étaient certainement pas bon marché".

Cependant, le Dr Helmut Marko a répondu à ceux qui pensent que Red Bull accuse Aston Martin de tricherie ou d'espionnage.

"Non, pas du tout", a déclaré le haut responsable de Red Bull à formel1.de. "Il ne s'agit pas non plus d'une accusation."

"Ce ne sont que des commentaires humoristiques, car si vous regardez la grille, l'Aston Martin est la voiture qui nous ressemble le plus."

Pour sa part, le patron de l'équipe Aston Martin, Mike Krack, a insisté sur le fait qu'il ne ferait aucun commentaire, car il ne veut pas entrer dans une "guerre des mots".

Ralf Schumacher pense que l'équipe basée à Silverstone n'est pas encore prête à lutter contre Red Bull pour le titre.

"Ils ont encore beaucoup à apprendre", a-t-il déclaré. "Ils commencent tout juste à s'habituer à courir contre les meilleures équipes."

"C'est une équipe relativement jeune et elle commettra encore des erreurs, mais cela ne l'empêche pas de grandir. Il y a certainement du potentiel, mais il est encore trop tôt pour cette année", a ajouté l'ancien pilote de F1.

Quant à Alonso et à son contrat "pluriannuel", il semble au moins que la durée réelle de l'accord soit désormais connue.

Gasly - " Alpine se bat pour des P7 et des P6"Lire plus

Andrea Schlager, journaliste pour Servus TV et actuelle petite amie du double champion du monde de F1, Fernando Alonso, a révélé ce qui suit : "Fernando a désormais un contrat de deux ans et ce sera très probablement le dernier".