Steiner explique ses critiques cinglantes sur Schumacher dans Drive to Survive

Thibaud Comparot

Dimanche 12 Mars 2023 09:30

Günther Steiner, le directeur de l'écurie Haas, a insisté sur le fait qu'il n'était pas préoccupé par son image dans la dernière série de l'émission Drive to Survive de Netflix.

Steiner s'est fait un nom auprès du nouvel auditoire de fans de la F1 depuis la première saison de la docuserie, mais dans la dernière série d'épisodes, un côté plus sévère de sa personnalité a été dépeint.

Après les difficultés de Mick Schumacher en début de saison, les réactions de Steiner ont été très critiques, notamment lorsqu'il a suggéré que l'Allemand n'avait pas besoin de freiner, car il était déjà "trop lent".

Schumacher, pilote de réserve de Mercedes, a été écarté à la fin de la campagne, mais Steiner est catégorique sur le fait que l'émission n'a pas dépeint la véritable relation entre les deux hommes.

"Je n'ai pas regardé l'émission, mais j'ai fait des commentaires, donc je me souviens de certains détails", a déclaré Steiner lors du Grand Prix de Bahreïn.

"Je pense qu'ils n'ont pas montré tout ce que j'ai dit, juste les moments les plus chauds".

"Drive to Survive montre les pires [moments] ce jour-là, et c'est évidemment ce que l'émission doit faire."

"Ce qui a été dit a été dit, je ne peux pas revenir en arrière et il a été décidé de ne pas le retirer, parce que vous n'avez rien à cacher. C'est comme ça. Je n'en ai pas honte."

"Dans le feu de l'action, en tant que pilote, vous dites des choses que je ne dirais pas maintenant, par exemple. Il ne faut pas aller trop loin dans l'analyse de mon comportement".

Je ne suis pas un acteur

"Comme je l'ai dit, je n'ai pas vu le reportage, mais j'ai un membre de l'équipe qui l'a vu", a ajouté Steiner.

"Pour moi, il est difficile d'avoir une opinion sur moi-même. C'est très difficile."

"Mettez-vous à ma place, le mieux c'est qu'ils ne montrent rien, mais est-ce que c'est bien ? Vous n'êtes donc pas directement impliqué dans votre propre performance, parce que je ne suis pas un acteur."

"Ce n'est pas de la comédie. Je ne juge pas si j'ai bien agi ou non. J'ai fait mon travail et je juge mon travail sur ce que nous avons accompli dans la course, pas sur ce que j'imagine être bon pour nous."