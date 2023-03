Gasly - " Alpine se bat pour des P7 et des P6"

Thibaud Comparot

Dimanche 12 Mars 2023 08:21

Pierre Gasly estime que les points obtenus lors de l'ouverture de la saison de F1 ont confirmé qu'Alpine a surmonté ses " incertitudes " initiales.

Le Français est passé d'AlphaTauri à l'écurie basée à Enstone et Viry au cours de l'hiver dernier pour remplacer Fernando Alonso aux côtés d'Esteban Ocon.

Alpine avait entamé les essais de pré-saison avec beaucoup de confiance, mais n'avait pas réussi à attirer l'attention, et après que Gasly se soit qualifié en dernière position sur la grille de départ du Grand Prix de Bahreïn, l'optimisme initial semblait s'être évanoui.

Mais Gasly s'est battu dans le peloton avec une stratégie agressive et a marqué deux points en franchissant la ligne d'arrivée à la neuvième place.

Cette année, c'est la première fois que Gasly courra en dehors du giron Red Bull et le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020 a admis qu'il avait des doutes au moment d'entrer dans ce nouvel environnement.

Le changement demande plus d'énergie

"Vous avez toujours des points d'interrogation lorsque vous commencez avec une nouvelle équipe", a déclaré Gasly à Sky Sports F1.

"L'environnement change, les gens et la voiture changent et il faut un peu plus d'énergie pour s'y habituer."

Saluant son accueil, Gasly a ajouté : "Ils ont rendu les choses très faciles et confortables pour moi. C'est vraiment une bonne entrée en matière et je suis plein d'espoir pour les week-ends à venir."

"Il y a évidemment beaucoup de travail à faire quand on voit les voitures devant nous, mais je ne pense pas que nous soyons très loin de la septième ou de la sixième place, alors nous allons travailler pour cela et j'espère que nous pourrons être dans la lutte."