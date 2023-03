Adapter les segments de la NASCAR à la F1 ? L’étonnante idée de Button

Thibaud Comparot

Samedi 11 Mars 2023 09:21

Jenson Button va faire ses grands débuts en NASCAR cette année. L’occasion pour le Champion du monde 2009 d’envisager l’adaptation du format des courses à segments de la discipline américaine en Formule 1.

Ainsi, interrogé sur ce que la F1 pourrait apprendre de la NASCAR, Jenson Button a suggéré que les points intermédiaires attribués à chaque segment de la course pourraient être une option intéressante. Les courses du championnat nord-américain sont en effet divisées en trois parties, chacune d’entre elles attribuant des points, avant une neutralisation de l’épreuve au drapeau jaune pour regrouper les voitures avant de débuter une nouvelle portion.

Button en a également profité pour saluer la volonté de changement de la discipline reine, comme en témoignent les courses sprint. "Je pense que ce qui est bien avec la F1, c'est qu'elle est très ouverte aux changements et aux nouveautés. Nous avons les courses sprint qui, selon moi, fonctionnent très bien. Tout le monde n'est pas forcément content quand on change une discipline qui est restée la même pendant si longtemps. Mais j'aime ce changement."

"En NASCAR, il y a des points à chaque segment tout au long de la course. Cela pourrait rendre les choses intéressantes car tout dépend du moment où l'on s'arrête pour changer de pneus. Si vous obtenez des points à certains moments de la course, si c'est au 20e tour, au 40e tour et à la fin de la course, cela pourrait changer les stratégies, qui sait ? Je ne sais pas si ça marcherait."

"Je pense que la F1 est dans une bonne situation. J'aime la course. Le rêve en F1 est que les voitures soient plus légères, c'est toujours le rêve, parce que je pense qu'en tant que pilotes, nous aimons les voitures légères – dit-il, alors qu'il s'apprête à piloter une stock car ! Mais je suis heureux de la situation actuelle de la F1, tant que nous sommes prêts à retoucher certaines choses ici et là si nous pensons que c'est nécessaire, à essayer et à ne pas avoir peur."