Ferrari envisage de faire revenir un de ses anciens ingénieurs

Thibaud Comparot

Vendredi 10 Mars 2023 15:44

L'ancien ingénieur de Ferrari, Alessandro Cinelli, est pressenti pour faire un retour fracassant au sein de la Scuderia, près de quatre ans après l'avoir quittée.

Cinelli était une figure clé de la firme italienne pendant la période la plus faste du Cheval Cabré en Formule 1. En effet, on parle de la période où Michael Schumacher a dominé la discipline au début du nouveau millénaire, alors que l'équipe remportait cinq titres consécutifs, tant chez les pilotes que chez les constructeurs, entre 2000 et 2004.

L'Italien est désormais associé à un retour à Maranello après la démission de David Sanchez, responsable de l'aérodynamique.

Cinelli a passé 17 ans chez Ferrari entre 2002 et 2019 avant de partir pour Alfa Romeo où il a travaillé sous la direction du nouveau directeur de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur.

Pour Vasseur, qui aurait été pris de court par la décision de Sanchez de démissionner, l'attrait de travailler avec quelqu'un qu'il connaît bien, mais qui connaît également la configuration de Maranello.

Le quotidien italien Gazzetta dello Sport rapporte que les vastes contacts de Vasseur dans le paddock, accumulés grâce à son expérience en tant que directeur d'équipe d'Alfa, ont été déterminants pour lui permettre d'obtenir le poste le plus élevé chez Ferrari.

La rumeur indique également que Vasseur ait l'intention d'amener "les siens" à Maranello.

Pour le rôle spécifique de Sanchez (chef du concept du véhicule), ce qui est évoqué - même comme solution temporaire - c'est qu'il pourrait s'agir d'Alex Cinelli, sans surprise, d'Alfa Romeo, où Vasseur était en poste jusqu'en décembre 2022.

"Cinelli a été l'adjoint de James Allison lors de sa première période chez Ferrari, lorsqu'il était responsable de l'aérodynamique, dans les années dorées de Michael Schumacher."

Le journal italien commente que la décision de Sanchez de partir et met en évidence un besoin majeur auquel Ferrari doit répondre et que Vasseur "essaiera de ressembler davantage à un pompier qu'à un pyromane" alors que les bouleversements majeurs de l'équipe se poursuivent.

Le moment est venu pour Vasseur de démontrer exactement pourquoi il a été engagé, ses compétences sur le marché pendant cette période de changement pourraient bien déterminer la fortune - au moins à court et moyen terme - de son mandat à la tête de la Scuderia.